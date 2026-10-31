Republica Moldova. Administratorii autorizaţi Tatiana şi Nicolae Bostan, învinuiţi în dosarul celor 198 de familii rămase fără locuinţe după ce au învestit în construcţoa unui bloc din Chişinău, au fost eliberaţi.

Decizia a fost luată vineri seara de oficiul Ciocana al Judecătoriei Chişinău. Aceeaşi instanţă a eliberat şi două mandate de arestare pe un termen de 30 de zile pe numele a doi agenţi economici, învinuiţi în acelaşi dosar.

Deciziile sunt cu drept de atac în instanţa superioară în termen de 15 zile.

O parte din persoanele prejudiciate s-au arătat dezamăgite că în privinţa soţilor Bostan nu a fost aplicat arestul.

O parte din părţile vătămate au improvizat un protest pe holul instanţei, în timp ce judecători examinau demersurile procurorului privind aplicarea măsurii preventive. „Bostan la puşcărie”, au scandat protestatatarii.

Ulterior, păgubiţii i-au huiduit pe rând pe fiecare din suspeccţi, în timp ce aceştia erau escortaţi la judecată. Oamenii le-au cerut socoteală învinuiţilor pentru banii investiţi în locuinţele pe care nu le-au primit.

Nicolae Bostan le-a răspuns protestatarilor că fără el ei nu-şi vor rezolva problema.

Procuratura a anunţat cu o zi înainte că şase persoane au fost reținute în urma a 20 de percheziții desfășurate într-un dosar „de escrocherie, insolvabilitate intenționată și spălare de bani”.

Potrivit procurorilor, ancheta vizează o companie de construcții din Chișinău, ai cărei responsabili ar fi înșelat mai mulți cumpărători de apartamente din sectorul Botanica al Capitalei. Prejudiciul depășește 25 de milioane de lei (cca 1.244.065 euro).

Oamenii legii au stabilit că, începând cu anul 2019, factorii de decizie din compania de construcţii, în cu alte persoane, ar fi încasat bani de la cetățeni pentru apartamente într-un bloc locativ din sectorul Botanica.

Sumele achitate de cumpărători, care depășesc 25 de milioane de lei, ar fi fost însușite ilegal de persoanele implicate în schemă.

Ulterior, reprezentanții companiei nu și-ar fi respectat obligațiile față de creditori și ar fi recurs la înstrăinarea bunurilor societății. Prin aceste acțiuni, firma ar fi fost adusă în mod intenționat în incapacitate de plată.

Învinuiţii pledează nevinovat. Cu două săptămâni în urmă, câţiva antreprenor, care se declară victime ale schemelor din insolvenţă s-au reunit într-o conferinţă de presă, în care au criticat justiţia moldovenească pentru tergiversarea dosarelor de insolvabilitate.

Doi antreprenori şi Tudor Dogaru, liderul persoanelor prejudiciate de firma de construcţii, au adus acuzaţii directe în adresa lui Nicolae Bostan.

Ulterior, administratorul a venit cu o replică publică la acuzaţiile aduse.

Am încercat să-i contactăm pe cei doi administratori învinuiţi după eliberare. Nicolae Bostan avea telefonul închis. Tatiana Bostan ne-a zis să telefonăm mai târziu pentru că se află la volan. Ulterior, administratoarea nu a mai răspuns la apeluri şi mesajul scris.

Cu referire la situaţia actuală a blocului locativ din str. Titulescu nr. 4 , vă aducem la cunoștință că de la intentarea procesului de insolvabilitate cu bunăvoință si încrederea SRL Crist-Valg, în persoana d-lui Gajiu Vasile, au fost investite mijloace bănești de peste 950 000 euro. De către administratorul insolvabilității antreprenorului general Art Urban Grup SRL au fost asigurate cheltuieli de finisare a construcției în sumă de peste 600 000 euro. Iar din restanţele contractuale ale persoanelor fizice au fost investite doar în jurul la 250 000 euro.

Și toate aceste cheltuieli urmează a fi recuperate exclusiv din spaţiile libere ale debitorului SRL ELINARTPROIECT. Fără ca persoanele fizice să fie obligate să achite careva sume suplimentare.

Desigur, că procesul de construcție a unui bloc locativ nu este unul simplu. Ci chiar foarte complex. Iar prin concursul protestatarilor şi a organelor de conducere acesta este şi sabotat prin înaintarea plângerilor către organele administrației publice locale şi organele de control în domeniul construcțiilor sau neprezentarea actelor permisive.

Cu toate aceste greutăţi, blocul locativ este spre final de construcție. Urmând a fi trasată energia electrică exterioară şi conectate celelalte reţele care au fost deja trasate”, a declarat Bostan în comunicatul de presă transmis prin intermediul agenţiei IPN.

Administratorul l-a acuzat de şantaj pe Tudor Dogaru. „În concluzia celor invocate, nu sunt clare intențiile lui Dogaru Tudor și a unei peroane străine, care pretinde că a investit în blocul locativ. Dar care nu are nicio calitate procesuală și care nu au fost lezați în drepturi în niciun fel de către administratorii autorizați sau investitorul care le finisează blocul locativcare, de altfel, sunt singurii care depun eforturi pentru finisarea construcției.

Învederăm că Dogaru Tudor solicită necuvenit prin șantaj trei apartamente pentru încetarea protestelor, calomniilor, plângerilor, defăimării etc. Acesta fiind în realitate scopul urmărit de Dogaru Tudor prin acțiunile sale inclusiv prin conferința de presă din 13.10.2026”, afirmă Nicolae Bostan.

Solicitat de EvZ, Tudor Dogaru a respins acuzaţiile: „Nu-mi trebuie nimic în plus. Este o calomnie. Vreau doar ca să ajung în proprietatea locuinţei în care am investit eu şi tata. Probabil că voi depune o plângere pentru defăimare”.

Vasile Gagiu este co-fondator şi administratorul întreprinderii Crist-Valg SRL, care a investit un milion de euro pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a blocului de pe strada Titulescu. Oficiul întreprinderii se află alături de biroul administratorilor Bostan.

Solicitat de EvZ, Vasile Gajiu a comunicat că a depus şi el o plângere în acest caz, deoarece a investit un milion de euro în blocul respectiv.

„M-au convins că au nevoie de bani pentru sticlă la balcoane şi că în timpul apropiat lucrările vor terminate. Iar blocul va fi dat în exploatare. S-a întâmplat în 2023. Dar blocul nu a fost dat în exploatare. Patronii firmei de construcţie au furat banii pe care i-am investit.

Mai mult, eu am cumpărat două apartamente în această casă. Pe care intenţionez să le donez unor familii nevoiaşe. Ei au amăgit atâta lume. Au luat bani de la oameni şi nu le-au dat locuinţele promise.

Eu le-am zis de mai multe ori să conecteze blocul la apeduct şi electricitate şi să dea oamenilor cheile. Să locuiască acolo. I-am spus de mai multe ori lui Nicolae Bostan să nu lase oamenii pe drumuri. Dar nu m-a ascultat. Acum suportă consecinţele.

Eu sunt om de afaceri cinstit. Şi regret acum că m-am legat cu ei”, a declarat Gajiu.

Pe de altă parte, mai mulţi antreprenor şi persoane fizice l-au acuzat pe afacerist că ar fi la o mână cu Nicolae Bostan.

Nicolae Bostan şi cele 198 de familii care au investit în blocul de pe strada Titulescu au fost subiecţii mai multor articole publicare în Evenimentul Zilei.

La 1 februarie 2026, EvZ a publicat un articol despre şedinţa Comisiei Autorizare şi Disciplină a Administratorilor Autorizaţi (CADAA).

Mai mulţi investitori în construcţia blocului de pe strada Titulescu au venit atunci să protesteze la Ministerul Justiţiei. Protestatarii s-au plâns că au investit într-un bloc de locuit, care era gata în proporţie de 90 la sută. Printr-o schemă, întreprinderea care construia blocul a fost trimisă în insolvenţă.

Iar administrator provizoriu a fost numită Tatiana Bostan. Care atunci era membră a CADAA.

„Suntem 198 de familii care au investit în locuinţe, dar am rămas pe drumuri. Nicolae Bostan, administratorul de insolvenţă al unei întreprinderi a inventat o datorie de 100.000 de euro către compania care construia blocul nostru. Iar administrator provizoriu a fost numită soţia lui, Tatiana Bostan. Adică banii se mută dintr-un buzunar în altul.

Tatiana Bostan spune că este nevoie de investitor pentru a depăşi situaţia. Dar nu e nevoie de investitor. Sunt spaţii comerciale, care pot fi vândute. Mai mult, Dumneaei nici nu vine la adunări să stea de vorbă cu creditorii.

Ne-am plâns la Comisie şi chipurile ne-au ascultat. Unul din membri Comisiei, Gheorghe Macovei, mi-a cerut să le aduc certificatul de căsătorie sau dovada că ei dorm împreună. Aşa că nu s-a hotărât nimic. Conducerea ţării ar trebui să ia atitudine. Unde putem să ne mai plângem?”, a declarat atunci pentru EvZ Tudor Dogaru, reprezentantul protestatarilor.

Solicitat atunci să comenteze acuzaţiile aduse, Nicolae Bostan a refuzat să facă declaraţii.

Ulterior, Nicolae Bostan i-a acţionat în instanţă pe Tudor Dogaru, redacţia Evenimentul Zilei şi semnatarul articolului publicat pentru „apărarea cinstei, demnităţii şi reputaţiei profesionale”.