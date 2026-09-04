NVIDIA a prezentat la târgul internațional de tehnologie IFA 2026, desfășurat la Berlin, o tehnologie inovatoare care permite conectarea mai multor calculatoare din aceeași rețea locală pentru a distribui sarcinile de inteligență artificială, conform Mediafax.

Soluția a fost gândită pornind de la o realitate din tot mai multe cămine, unde există echipamente informatice care nu sunt folosite la capacitate maximă în fiecare moment. Datele companiei arată că peste jumătate dintre gospodăriile din Statele Unite ale Americii dețin cel puțin două PC-uri, generând astfel o rezervă importantă de putere de calcul neutilizată.

Tehnologia denumită Personal AI Router, prescurtată PAIR, identifică automat dispozitivele compatibile aflate în rețeaua locală și direcționează către acestea diverse operațiuni de calcul. Prin această metodă, utilizatorul care lucrează pe calculatorul principal nu își mai suprasolicită resursele sistemului atunci când rulează un agent de inteligență artificială.

Sistemul oferă avantaje majore în situațiile în care sarcinile complexe sunt împărțite în mai multe etape. De exemplu, în cazul în care un agent AI trebuie să organizeze o casetă de e-mail, sarcina poate fi divizată între mai mulți subagenți, iar PAIR repartizează aceste operațiuni către calculatoarele disponibile din casă.

În acest mod, un calculator secundar care nu este utilizat în acel moment își poate pune la dispoziție capacitatea de procesare, lăsând sistemul principal liber pentru activități intensive precum jocurile sau munca de zi cu zi.

Reprezentanții companiei au precizat că NVIDIA PAIR poate fi integrat cu platforme populare precum Ollama și LM Studio, fiind deja disponibil în versiune beta pentru sistemele de operare Windows, macOS și Linux.

Din punct de vedere al cerințelor tehnice, soluția oferă suport pentru plăcile video GeForce RTX începând cu seria RTX 20, pentru modele selectate din gama RTX PRO, dar și pentru sistemele DGX Spark sau calculatoarele Apple dotate cu procesoare M4 sau mai noi. Această abordare reflectă strategia pe termen lung a companiei de a muta tot mai multe operațiuni AI de pe serverele din cloud direct pe echipamentele personale ale utilizatorilor.

Tot în cadrul evenimentului de la Berlin, au fost anunțate noi instrumente menite să simplifice rularea locală a agenților AI, alături de optimizări pentru llama.cpp și vLLM, soluții care pot spori substanțial viteza de inferență pe sistemele compatibile.