Acțiunea Coada Democrației.Susținătorii lui Călin Georgescu pregătesc plângeri penale și proteste

O parte dintre susținătorii lui Călin Georgescu s-au reunit într-o inițiativă civică intitulată „Acțiunea Coada Democrației”, prin care anunță intenția de a formula plângeri penale la Parchetul General, reclamând presupuse fraude în procesul electoral din România. Totodată, aceștia susțin organizarea unei acțiuni de protest în stradă, programată pentru luni, 22 decembrie, alături de suveranist.

Potrivit mesajelor distribuite în mediul online, „Acțiunea Coada Democrației” este prezentată ca o alianță civică ce își propune să centralizeze demersuri juridice și să încurajeze participanții să înainteze plângeri către Parchetul General, pe tema „fraudării alegerilor”.

În promovarea acțiunii, organizatorii încearcă să lege demersul de numele lui Călin Georgescu și îi atribuie în mod fals îndemnul de a depune plângere, folosindu-se de imaginea sa în mod cinic.

Demersul apare în contextul în care suveranistul a fost trimis în judecată în două dosare instrumentate de Parchetul General. El este acuzat de procurori de complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și de promovarea cultului legionar.

Cu toate că imaginea lui Călin Georgescu este folosită în mesajele de promovare, nu este clar dacă „Acțiunea Coada Democrației” are susținerea acestuia. În trecut, suveranistul s-a delimitat în repetate rânduri de persoane care au încercat să îi utilizeze imaginea.

Un canal de YouTube care distribuie conținutul și scopurile acțiunii poartă numele „Interesting FACTS”, iar un videoclip alcătuit din mai multe discursuri ale lui Călin Georgescu a adunat 1.000 de vizualizări în numai 10 zile.

Mesajul nu circulă însă doar pe YouTube. Un susținător al lui Călin Georgescu a redistribuit apelul și le-a cerut românilor să vină în 22 decembrie 2025 la Parchetul General pentru a-l susține. Tot acesta a oferit și un link cu „mai multe detalii” despre „Acțiunea Coada Democrației”.

Link-ul duce către un grup de WhatsApp intitulat „Plângeri Penale – Turul2Inapoi”, unde susținătorii se coordonează pentru a depune plângeri penale privind „fraudarea alegerilor”.

În materialele distribuite online, pe fundal, se aude vocea lui Călin Georgescu, reprodusă cu ajutorul inteligenței artificiale.

„În acest moment recomand tuturor românilor să facă plângere penală pentru fraudarea alegerilor din România. Repet, deci, recomand românilor să facă plângere penală pentru fraudarea alegerilor în România, pentru deturnare de fonduri și pentru înșelăciune”, se aude pe fundal.