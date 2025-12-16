Călin Georgescu, mesaj cu accente istorice după controlul judiciar: Acest blestem se va rupe. A sosit ceasul

Marți, după ce s-a prezentat la sediul Poliției Buftea pentru a semna controlul judiciar, Călin Georgescu a făcut o nouă declarație publică. În loc să răspundă întrebărilor adresate de jurnaliști, fostul candidat la alegerile prezidențiale a transmis un mesaj cu puternice trimiteri istorice și politice.

În fața presei, Călin Georgescu a ales să rostească un discurs construit în jurul unui citat atribuit istoricului Nicolae Iorga, referitor la alegerile din România anului 1915:

„Cel mai mare istoric al României, Nicolae Iorga, descriind alegerile din România anului 1915, nota următoarele: Ațâțări în toată țara. Corupție pretutindeni. Presiuni apăsătoare asupra alegătorilor. Injurii personale și calomnii odioase. Câștigă întotdeauna cine vrea guvernul. O mână de militanți aplaudă dezastrul. Poporul tace. Am încheiat citatul. Când trăim în teamă, înseamnă că am cedat libertatea. Iar când cedăm libertatea, cedăm credința. De aceea am spus că nu sunt un om politic, ci un om al credinței. Lupta mea este ca poporul român să fie liber. România este în Europa ca să fie respectată, nu ca să trăiască în frică. Astăzi, la 110 ani de la cuvintele lui Nicolae Iorga, întrebarea este simplă: ce vedem? Diferențe nu sunt. Asemănările sunt aproape identice. O copie fidelă. Acest blestem se va rupe. Atât am avut de spus. A sosit ceasul”, a fost mesajul transmis de Călin Georgescu.

Călin Georgescu se află sub control judiciar și a contestat măsurile restrictive impuse, inclusiv interdicția de a părăsi România și obligația de a se prezenta periodic la poliție. De asemenea, el mai este trimis în judecată într-un alt dosar penal, care vizează acuzații de propagandă legionară.

Cu o zi înainte de aceste declarații, Călin Georgescu s-a aflat în fața judecătorilor de la Curtea de Apel București. Fostul candidat la prezidențiale a fost citat în dosarul în care este judecat alături de Horațiu Potra, liderul mercenarilor, extrădat recent din Dubai. Cei doi sunt acuzați de infracțiuni grave, vizând destabilizarea României.

Horațiu Potra a fost adus din arest, în timp ce Georgescu, aflat sub control judiciar, a venit la instanță însoțit de bodyguarzi. Dosarul este instrumentat de judecătorul Mihai Paul Cozma, cel care urmează să decidă dacă poate începe judecata și ce măsuri preventive se impun. Instanța a stabilit data de 19 decembrie pentru pronunțarea asupra cererii de administrare de probe în dosarul lui Călin Georgescu, în care acesta este acuzat de tentativă de lovitură de stat. Următorul termen al procesului a fost fixat pentru 21 ianuarie. În ceea ce îi privește pe Horațiu Potra și pe fiul acestuia, Dorian Potra, judecătorii au decis menținerea măsurii arestului preventiv.

„Menţine măsura arestării preventive luată faţă de inculpaţii Potra Horațiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile. Respinge cererile formulate de inculpaţi privind înlocuirea măsurii arestării preventive cu o măsură preventivă mai uşoară. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare”, se arată în decizia instanței.

După aproximativ 30 de minute, Călin Georgescu și Horațiu Potra au părăsit sala de judecată. Potra a fost adus la Curtea de Apel București cu duba, din arest, fiind încătușat și flancat de jandarmi.

Pe treptele Curții de Apel s-au adunat sute de susținători ai lui Călin Georgescu, care au scandat „Călin Georgescu este președinte”. La sosirea acestuia, aproximativ 300 de persoane erau deja strânse în fața instanței, întâmpinându-l cu imnul prezidențial.

Alte câteva zeci de oameni s-au adunat pe trotuarul din fața Curții și pe treptele clădirii, strigând „Călin Georgescu este președinte” și cerând demisia ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, precum și a președintelui Nicușor Dan. „Să plece hoții, să vină patrioții”, au mai scandat susținătorii lui Georgescu.

Horațiu Potra este judecat alături de Călin Georgescu, dosarul aflându-se în prezent în camera preliminară, etapă în care judecătorii verifică legalitatea trimiterii în judecată și dacă procesul poate începe. În acest dosar, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 16 septembrie pentru șase infracțiuni, cea mai gravă fiind complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.