Potra nu scapă de arest înainte de Sărbători. Decizia Curții de Apel

Mercenarul Horațiu Potra și fiul său rămân în arest, conform deciziei de ultimă oră a Curții de Apel București (CAB) , după ce avocații celor doi solicitaseră comutarea măsurii preventive cu una mai blândă. Instanța a menținut măsura arestării preventive a celor trei până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile.

Pe 21 noiembrie, Horațiu Potra a fost arestat preventiv pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive.

Aceeași măsură a fost aplicată și fiului și nepotului său, Dorian și Alexandru Potra.

„Constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpaţii Potra Horaţiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin prin Încheierea nr. 90 din data de 28 februarie 2025, pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală în dosarul nr. 462/1/2025”, se arată în soluția pe scurt a Curții de Apel București, publicată pe portalul instanțelor.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Horațiu Potra, prins în Dubai în septembrie, a fost de acord să fie adus în țară, ceea ce a accelerat procedurile, care în lipsa consimțământului ar fi putut dura mai mult, având în vedere că nu există acord de extrădare cu Emiratele Arabe.

El a fost trimis în judecată, alături de fostul candidat la Președinție Călin Georgescu și alți 20 de inculpați, pentru presupuse infracțiuni grave care ar fi vizat destabilizarea României. În rechizitoriu, procurorii au reținut că, în contextul hotărârii CCR din 6 decembrie 2024 prin care alegerile prezidențiale au fost anulate, în dimineața de 7 decembrie 2024, Călin Georgescu s-a întâlnit „în condiții de clandestinitate” la un complex de echitație din Ciolpani, județul Ilfov, cu mercenarul Horațiu Potra.

Anchetatorii susțin că Potra activa în zone de conflict internațional, desfășura acțiuni de recrutare și instruire paramilitară și l-a sprijinit pe Georgescu în timpul campaniei electorale, dar și anterior, pentru pregătirea acesteia.

Procurorii mai spun că, la întâlnirea de la Ciolpani, Georgescu și Potra au discutat un plan conform căruia mercenarul și apropiații săi cu pregătire militară urmau să desfășoare „acțiuni violente cu caracter subversiv” pentru a deturna manifestațiile pașnice de la acel moment.

„Strategia urmărea, prin contagiune emoțională și comportamentală dublată de manipularea emoțiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituționale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”, mai arată anchetatorii.

Aceștia menționează că, prin acțiunile sale, inclusiv contactarea liderului unei organizații radical-naționaliste și transmiterea unui îndemn „alarmist și potențial manipulator” către susținătorii săi, Georgescu a consolidat „rezoluția infracțională” a lui Potra.

Potrivit procurorilor, Horațiu Potra a pus bazele unui grup paramilitar de 21 de persoane, condus de el, planificând să se deplaseze cu șapte mașini spre București pentru a declanșa proteste împotriva autorităților statului, care ar fi urmat să fie transformate în „acțiuni violente apte să desăvârșească politica revizionistă” a lui Georgescu, „în sensul împiedicării exercitării puterii legitime în stat și al asigurării reconfigurării ordinii constituționale, prin detașarea de principiile sale fundamentale și de regulile statului de drept”, punând astfel în pericol siguranța națională.

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, polițiștii au organizat filtre în zona localităților Balotești-Săftica (Ilfov) și Mănești și Cornești (Dâmbovița), precum și în Capitală, oprind și verificând vehicule în care au fost descoperite cuțite tip briceag, pumnale, cuțite cu lamă lungă, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare și cozi de topoare, pistoale și materiale pirotehnice periculoase, cu potențial de a provoca explozii și pagube semnificative, răni grave sau deces.

Concluzia procurorilor este că acțiunile celor 22 de inculpați au pus în pericol securitatea națională, creând o stare de pericol pentru ordinea constituțională și valorile sociale care asigură exercitarea puterii de stat în condițiile legii.