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Înghețata de altădată, pregătită fără aparate speciale. Rețeta de pe vremea vremea lui Ceaușescu

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Înghețata de altădată, pregătită fără aparate speciale. Rețeta de pe vremea vremea lui Ceaușescuînghețată. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

În perioada în care magazinele erau goale, gospodinele pregăteau acasă rețete simple, folosind ingredientele pe care le aveau la îndemână. În zilele de vară, înghețata făcută în casă era unul dintre cele mai apreciate deserturi, fiind preparată din ouă, lapte, zahăr și câteva arome. În magazine se găsea și celebra înghețată Polar. Ambalată într-o formă asemănătoare unui pachet de unt, aceasta avea un gust special.

Înghețata făcută acasă pe vremea lui Ceaușescu

Fără aparate speciale sau ingrediente sofisticate, gospodinele reușeau să facă o înghețată gustoasă cu doar câteva produse simple. Secretul era pregătirea atentă a cremei de ouă și amestecarea ei de câteva ori cât stătea la congelator, pentru ca desertul să rămână cât mai fin și cremos.

Ingrediente:

  • 5 ouă
  • 1 litru de lapte
  • 250 g zahăr
  • 2 plicuri zahăr vanilat sau esență de vanilie
  • 2 linguri de cacao (pentru varianta cu ciocolată)
  • un praf de sare
  • opțional: 200 ml frișcă bătută

Mod de preparare

Separă gălbenușurile de albușuri. Gălbenușurile se freacă bine cu jumătate din cantitatea de zahăr până când compoziția devine mai deschisă la culoare.

Laptele se pune la încălzit într-o cratiță, apoi se adaugă treptat peste gălbenușuri, amestecând continuu. Compoziția se pune din nou pe foc mic și se fierbe până începe să se îngroașe ușor, fără să dea în clocot.

Separat, albușurile se bat spumă cu restul de zahăr, așa cum făceau multe gospodine pentru a da volum înghețatei. Spuma se încorporează treptat în crema răcită de lapte și ouă.

cofraj de ouă

Sursa foto: Freepik

Înghețată cu cacao

Pentru varianta cu cacao, se adaugă cele două linguri de cacao și se amestecă bine. Pentru varianta simplă se păstrează aroma de vanilie.

Compoziția se pune într-o caserolă și se bagă la congelator. În primele ore se amestecă din când în când cu o lingură, pentru ca înghețata să fie mai fină.

Desertul verilor de altădată

Înghețata făcută în casă era una dintre soluțiile prin care gospodinele reușeau să aducă pe masă un desert răcoritor, chiar și atunci când produsele din comerț erau puține.

Cu ingrediente simple și fără aparate speciale, rețeta cu ouă a rămas pentru mulți români gustul copilăriei din verile de altădată.

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