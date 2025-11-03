Industria auto germană primește semnale pozitive după decizia Chinei privind Nexperia

Berlinul a salutat sâmbătă semnale considerate „pozitive” după ce China a anunțat că va permite excepții la interdicția de export a anumitor cipuri produse de Nexperia, măsură care a stârnit îngrijorări în industria auto germană.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Economiei din Germania a declarat:

„Ultimele rapoarte din China sunt semne inițiale pozitive ale unei relaxări a tensiunilor”, adăugând însă că este „prea devreme pentru o evaluare finală”.

China a impus restricții la exportul cipurilor Nexperia după ce Olanda a decis în septembrie să preia controlul asupra companiei, invocând motive de securitate națională.

În răspuns, Beijingul a acuzat Statele Unite de implicare și a interzis reexporturile produselor Nexperia către Europa.

Această măsură a generat tensiuni în sectorul auto european, în special în Germania, unde producătorii auto, inclusiv Volkswagen, au avertizat asupra unor posibile opriri ale producției din cauza penuriei de cipuri.

Sâmbătă, Ministerul Comerțului din China a comunicat că va acorda „excepții pentru exporturile care îndeplinesc criteriile”, fără a oferi detalii suplimentare despre procedura exactă sau despre tipurile de cipuri vizate.

Decizia Chinei a fost primită cu ușurare de producătorii germani de automobile, care monitorizează îndeaproape evoluția situației pentru a evita blocaje în lanțurile de aprovizionare.

Autoritățile de la Berlin au subliniat că urmăresc îndeaproape evoluțiile și colaborează cu partenerii din Olanda și Uniunea Europeană pentru a gestiona situația.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Economiei a precizat că:

„Germania monitorizează atent această situație și coordonează acțiunile cu partenerii europeni pentru a proteja interesele industriei auto”.

Experții în comerț internațional consideră că aceste excepții ar putea reduce temporar presiunile asupra lanțurilor de aprovizionare, însă situația rămâne fluidă, în condițiile în care reglementările privind exporturile pot fi modificate rapid.

Producătorii germani de automobile depind de livrările regulate de cipuri pentru funcționarea liniilor de producție. Orice restricție prelungită riscă să afecteze ritmul producției și să ducă la întârzieri în livrări.

Anunțul Chinei privind excepțiile a generat optimism prudent în rândul companiilor, care așteaptă clarificări suplimentare cu privire la aplicarea acestor măsuri.

În prezent, Berlinul continuă să analizeze informațiile primite și să evalueze impactul potențial asupra economiei germane, menținând o poziție de precauție.