Un indicator rutier cu fond alb și benzi negre oblice marchează sfârșitul restricțiilor instituite anterior pe un sector de drum. Însă denumirea sa, „Sfârșitul tuturor restricțiilor”, poate crea impresia că șoferii nu mai trebuie să respecte nicio limitare după întâlnirea acestuia. În realitate, semnul nu anulează regulile generale de circulație.

Una dintre distincțiile importante privește viteza de deplasare. Dacă un conducător auto întâlnește indicatorul după un sector în care viteza era limitată printr-un semn rutier, încetarea acelei restricții nu înseamnă că poate circula cu orice viteză.

O limitare de viteză impusă prin indicator se aplică pe sectorul de drum pentru care a fost instituită, până la încetarea efectelor sale potrivit semnalizării și regulilor prevăzute de legislație.

După indicatorul „Sfârșitul tuturor restricțiilor”, conducătorul auto trebuie să respecte în continuare limitele generale de viteză prevăzute de Codul Rutier, precum și orice alte reguli aplicabile drumului pe care circulă.

De exemplu, dacă un șofer întâlnește acest indicator după un sector cu o limită de viteză stabilită prin semnalizare, nu înseamnă că poate accelera fără limită. Viteza legală depinde în continuare de categoria drumului, de categoria vehiculului și de eventualele alte restricții aplicabile.

Indicatorul face parte din categoria indicatoarelor de interzicere sau restricție. El semnalează încheierea restricțiilor anterioare pentru care nu există un indicator specific de încetare ori a sectorului în care au fost instituite mai multe asemenea restricții.

În practică, acestea pot privi, în funcție de semnalizarea întâlnită anterior, limitarea vitezei, interzicerea depășirii sau interzicerea folosirii mijloacelor de avertizare sonoră.

Semnul trebuie interpretat în raport cu restricțiile instituite pe acel sector de drum. Nu înlocuiește indicatoarele care stabilesc alte obligații și nu anulează regulile generale de circulație.

Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002, aprobat prin HG nr. 1.391/2006, stabilește regulile privind semnificația și valabilitatea indicatoarelor rutiere. În același timp, OUG nr. 195/2002 reglementează limitele de viteză în funcție de categoria drumului și a vehiculului.

Prin urmare, încetarea unei restricții semnalizate nu trebuie confundată cu eliminarea tuturor limitelor și obligațiilor legale.