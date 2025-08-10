International India. Moartea unui om de afaceri a declanșat o luptă pentru moștenirea unui imperiu auto







Moartea neașteptată a unui om de afaceri, în iunie, a dat naștere unei dispute intense pentru moștenirea unui mare producător auto din India, potrivit BBC.

Sunjay Kapur, în vârstă de 53 de ani, a murit pe 12 iunie, după ce a suferit un atac de cord în timp ce juca polo în Surrey, Marea Britanie. El era moștenitorul Sona Comstar, un imperiu de afaceri evaluat la 3,6 miliarde de dolari, preluat de la tatăl său.

Compania este unul dintre cei mai mari producători de componente auto din India și are operațiuni internaționale, cu 10 fabrici în India, China, Mexic și Statele Unite. Pasionat de polo, Kapur frecventa cercurile sociale de elită din Delhi și, potrivit unor surse, era prieten cu prințul William, notează BBC.

A fost căsătorit de trei ori: mai întâi cu designerul Nandita Mahtani, apoi cu actrița de la Bollywood din anii ’90 Karisma Kapoor, iar în 2017 s-a căsătorit cu Priya Sachdev, fost model și antreprenor.

La câteva săptămâni după moartea sa, disputa privind succesiunea l-a readus pe Kapur și familia sa în atenția presei, alimentând speculațiile.

În prim-plan se află Rani Kapur, mama lui Sunjay Kapur și fosta președintă a Sona Comstar. Pe 24 iulie, aceasta a trimis o scrisoare consiliului de administrație al companiei, în care a ridicat întrebări legate de moartea fiului său și de numirile făcute ulterior. În documentul văzut de BBC, Rani Kapur a susținut că moartea s-a produs în „circumstanțe extrem de suspecte și neexplicate”.

Biroul medicului legist din Surrey a transmis pentru BBC că, în urma autopsiei, s-a concluzionat că Sunjay Kapur a murit din cauze naturale. „Ancheta a fost închisă”, a precizat instituția.

Rani Kapur afirmă că a fost presată să semneze documente importante în timp ce se afla într-o stare de suferință psihică și emoțională provocată de moartea fiului său. Ea a cerut consiliului de administrație al Sona Comstar să amâne adunarea generală anuală, programată pentru 25 iulie, pentru a decide numirea unui nou director care să reprezinte familia.

Comstar a desfășurat adunarea a doua zi și a numit-o pe Priya, soția lui Sunjay, în funcția de director neexecutiv.

În scrisoarea sa, Rani Kapur a afirmat că, potrivit testamentului soțului său din 2015, ea este unica beneficiară a moștenirii acestuia, care include o participație majoritară în Sona Group, inclusiv Sona Comstar. Compania a respins ferm aceste afirmații și a precizat că Rani Kapur nu a avut „niciun rol, direct sau indirect, în Sona Comstar din cel puțin 2019”.

Documentele depuse de companie arată că Sunjay Kapur a fost unicul beneficiar al RK Family Trust, care deține participația promotorilor la Sona Comstar prin intermediul Aureus Investments.

„Privind structura companiei, în acest moment, Rani Kapur nu figurează ca acţionar înregistrat, deci nu va avea drept de vot. Există însă problema investiţiilor RK Family Trust şi Aureus. Nu putem şti cu adevărat dacă Rani deţine vreun interes direct acolo până când acordul nu va fi făcut public”, a declarat Tushar Kumar, avocat juridic corporatist la Curtea Supremă a Indiei.

Disputa din familia Kapur nu este un caz singular. Aproximativ 90% dintre companiile listate la bursă în India sunt controlate de familii, însă doar 63% dispun de un plan formal de succesiune, potrivit unui sondaj PwC.

Kavil Ramachandran, de la Indian School of Business, afirmă că majoritatea afacerilor de familie din India funcționează cu „ambiguități semnificative în ceea ce privește detaliile”

Mukesh Ambani, cel mai bogat om din Asia, a fost implicat într-o dispută publică pentru controlul imperiului Reliance cu fratele său mai mic, după moartea tatălui lor, Dhirubhai Ambani, în 2002, fără ca acesta să fi lăsat un testament. Pacea a fost restabilită ani mai târziu, prin medierea mamei lor, Kokilaben.