Incident violent într-o școală din Cluj. Trei persoane au fost rănite

Incident violent într-o școală din Cluj. Trei persoane au fost răniteȘcoală. Sursa foto: Arhiva EVZ
Un incident grav a avut loc marți la Colegiul Național „George Coșbuc” din Cluj-Napoca, implicând un elev în vârstă de 9 ani care și-a pierdut controlul în curtea școlii. Conform informațiilor oficiale, copilul a reacționat violent după ce a crezut că un coleg i-a pus piedică.

Incident grav la Colegiul Național „George Coșbuc”

Situația a necesitat intervenția mai multor persoane pentru a calma copilul, fiind alertate atât autoritățile, cât și mama acestuia. Poliția Cluj a transmis că evenimentul s-a desfășurat în timpul pauzei și a implicat doi elevi de aceeași vârstă.

„Din primele verificări a rezultat că între cei doi minori a apărut o neînțelegere, iar unul dintre ei a acuzat că ar fi fost lovit de coleg. Ulterior, un elev a manifestat o stare accentuată de agitație, fiind necesară intervenția cadrelor didactice și a colegilor pentru a preveni escaladarea situației”, au precizat reprezentanții IPJ Cluj.

Colegiul Naţional „George Coşbuc” din Cluj-Napoca.v1

Colegiul Naţional „George Coşbuc” din Cluj-Napoca. Sursa foto Facebook

Elevul, dus la un centru medical

Pentru siguranța copilului, acesta a fost transportat de urgență la un centru medical specializat pentru evaluare. În paralel, polițiștii au demarat cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte și pentru a verifica dacă au fost încălcate prevederile legale referitoare la violență.

Meghan Markle, în centrul unui nou scandal. A fost acuzată că a furat o rochie de 1.300 de lire
A fost Călin Georgescu doar începutul? Col. (r) Tudor Păcuraru: „Următoarea surpriză poate veni de 1 decembrie"
clasă

Elevi în clasă. Sursa foto: Arhiva EVZ

„O furie extremă rar întâlnită”

Directorul școlii, Horațiu Bota, a clarificat că elevul nu și-a agresat colegul. Învățătoarea care a încercat să-l calmeze a fost rănită la umăr, iar directoarea adjunctă și mama copilului au suferit, de asemenea, leziuni ușoare.

„Mișcările copilului erau reflexe, dar declanșate de o furie extremă, rar întâlnită la această vârstă”, a declarat directorul școlii, Horațiu Bota.

Conflictul ar fi pornit după ce elevul a considerat că a fost provocat de colegul său. În urma incidentului, conducerea școlii a subliniat că elevul beneficiază de consiliere psihologică atât în cadrul instituției, cât și în regim privat, cu sprijinul părinților care colaborează cu specialiști din întreaga țară.

S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu
Români morţi în străinătate în înprejurări suspecte
Planul de Pace "Trump", controverse. Revolta Ucrainei și rânjetul Kremlinului
