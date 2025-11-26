Incident violent într-o școală din Cluj. Trei persoane au fost rănite
- Emma Cristescu
- 26 noiembrie 2025, 20:36
Un incident grav a avut loc marți la Colegiul Național „George Coșbuc” din Cluj-Napoca, implicând un elev în vârstă de 9 ani care și-a pierdut controlul în curtea școlii. Conform informațiilor oficiale, copilul a reacționat violent după ce a crezut că un coleg i-a pus piedică.
Incident grav la Colegiul Național „George Coșbuc”
Situația a necesitat intervenția mai multor persoane pentru a calma copilul, fiind alertate atât autoritățile, cât și mama acestuia. Poliția Cluj a transmis că evenimentul s-a desfășurat în timpul pauzei și a implicat doi elevi de aceeași vârstă.
„Din primele verificări a rezultat că între cei doi minori a apărut o neînțelegere, iar unul dintre ei a acuzat că ar fi fost lovit de coleg. Ulterior, un elev a manifestat o stare accentuată de agitație, fiind necesară intervenția cadrelor didactice și a colegilor pentru a preveni escaladarea situației”, au precizat reprezentanții IPJ Cluj.
Elevul, dus la un centru medical
Pentru siguranța copilului, acesta a fost transportat de urgență la un centru medical specializat pentru evaluare. În paralel, polițiștii au demarat cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte și pentru a verifica dacă au fost încălcate prevederile legale referitoare la violență.
„O furie extremă rar întâlnită”
Directorul școlii, Horațiu Bota, a clarificat că elevul nu și-a agresat colegul. Învățătoarea care a încercat să-l calmeze a fost rănită la umăr, iar directoarea adjunctă și mama copilului au suferit, de asemenea, leziuni ușoare.
„Mișcările copilului erau reflexe, dar declanșate de o furie extremă, rar întâlnită la această vârstă”, a declarat directorul școlii, Horațiu Bota.
Conflictul ar fi pornit după ce elevul a considerat că a fost provocat de colegul său. În urma incidentului, conducerea școlii a subliniat că elevul beneficiază de consiliere psihologică atât în cadrul instituției, cât și în regim privat, cu sprijinul părinților care colaborează cu specialiști din întreaga țară.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.