Incident bizar la Rayo Vallecano-Nemann Grodno. Singurul fan prezent a ajuns la spital

Incident bizar la Rayo Vallecano-Nemann Grodno. Singurul fan prezent a ajuns la spital
Din cuprinsul articolului

Formația spaniolă Rayo Vallecano a obținut joi seara o victorie importantă în turul play-off-ului Conference League, câștigând cu scorul de 1-0 împotriva echipei belaruse Neman Grodno, într-un meci disputat la Szeged, în Ungaria.

Incident bizar la Rayo Vallecano

Deși rezultatul a fost pozitiv pentru madrileni, atenția s-a concentrat mai degrabă pe un detaliu neașteptat: echipa a fost susținută în tribune de un singur fan.

Rayo Vallecano

Rayo Vallecano

Din cauza distanței considerabile dintre Madrid și Szeged – aproximativ 2.680 de kilometri – prezența suporterilor a fost extrem de redusă. În aceste condiții, singurul fan al Rayo Vallecano prezent a fost un britanic, care a purtat un tricou vechi al echipei și a încurajat constant formația din tribuna presei, alături de doi jurnaliști belaruși.

Carlos Ganga, jurnalist la radio Cope, a relatat pentru L'Equipe că scena părea „mai degrabă desprinsă dintr-un film decât din realitate”.

Autostrada Focșani–Bacău, șantier de 14 miliarde de lei. Termenul dat de Bolojan
Autostrada Focșani–Bacău, șantier de 14 miliarde de lei. Termenul dat de Bolojan
Dragoș Sprânceană și-a mutat cartierul general din America la Mamaia. Unde a fost surprins
Dragoș Sprânceană și-a mutat cartierul general din America la Mamaia. Unde a fost surprins

După aproximativ 20 de minute de entuziasm și scandări, suporterul a avut parte de un incident nefericit: a căzut în tribună, suferind răni care au necesitat intervenția medicilor.

A fost transportat de urgență la spital

Acesta a fost transportat de urgență la spital, purtând un bandaj la cap, și nu a mai revenit pe stadion pentru a vedea finalul partidei. Este posibil, însă, să fi urmărit golul victoriei reușit de Garcia Rivera în minutul 77 și intervenția decisivă din ultimele secunde ale meciului.

Rayo Vallecano

Rayo Vallecano

Rayo Vallecano a controlat partida

Pe teren, Rayo Vallecano a controlat partida, creând ocazii și menținând presiunea asupra apărării belaruse. Andrei Rațiu a intrat pe teren în minutul 79, contribuind la gestionarea finalului de meci și la menținerea avantajului pentru retur.

Victoria cu 1-0 oferă echipei madrilene un moral bun înainte de întâlnirea de întoarcere și consolidează șansele de calificare în faza următoare a competiției.

Deși stadionul din Szeged a fost aproape gol, atmosfera generată de acest singur fan a arătat, paradoxal, pasiunea și devotamentul suporterilor pentru echipa lor. Incidentul său medical a amintit însă că susținerea unui club departe de casă poate fi și riscantă, chiar și atunci când prezența este simbolică.

Proiecte speciale