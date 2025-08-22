Social Incident bizar la Rayo Vallecano-Nemann Grodno. Singurul fan prezent a ajuns la spital







Formația spaniolă Rayo Vallecano a obținut joi seara o victorie importantă în turul play-off-ului Conference League, câștigând cu scorul de 1-0 împotriva echipei belaruse Neman Grodno, într-un meci disputat la Szeged, în Ungaria.

Deși rezultatul a fost pozitiv pentru madrileni, atenția s-a concentrat mai degrabă pe un detaliu neașteptat: echipa a fost susținută în tribune de un singur fan.

Din cauza distanței considerabile dintre Madrid și Szeged – aproximativ 2.680 de kilometri – prezența suporterilor a fost extrem de redusă. În aceste condiții, singurul fan al Rayo Vallecano prezent a fost un britanic, care a purtat un tricou vechi al echipei și a încurajat constant formația din tribuna presei, alături de doi jurnaliști belaruși.

Carlos Ganga, jurnalist la radio Cope, a relatat pentru L'Equipe că scena părea „mai degrabă desprinsă dintr-un film decât din realitate”.

După aproximativ 20 de minute de entuziasm și scandări, suporterul a avut parte de un incident nefericit: a căzut în tribună, suferind răni care au necesitat intervenția medicilor.

Acesta a fost transportat de urgență la spital, purtând un bandaj la cap, și nu a mai revenit pe stadion pentru a vedea finalul partidei. Este posibil, însă, să fi urmărit golul victoriei reușit de Garcia Rivera în minutul 77 și intervenția decisivă din ultimele secunde ale meciului.

Pe teren, Rayo Vallecano a controlat partida, creând ocazii și menținând presiunea asupra apărării belaruse. Andrei Rațiu a intrat pe teren în minutul 79, contribuind la gestionarea finalului de meci și la menținerea avantajului pentru retur.

Victoria cu 1-0 oferă echipei madrilene un moral bun înainte de întâlnirea de întoarcere și consolidează șansele de calificare în faza următoare a competiției.

Deși stadionul din Szeged a fost aproape gol, atmosfera generată de acest singur fan a arătat, paradoxal, pasiunea și devotamentul suporterilor pentru echipa lor. Incidentul său medical a amintit însă că susținerea unui club departe de casă poate fi și riscantă, chiar și atunci când prezența este simbolică.