Sport Zi importantă pentru un club din Superligă. S-a făcut cea mai mare investiție din ultimii 35 de ani







Se construiește noul stadion al lui FC Argeș. Cristian Gentea, primarul municipiului Argeș, a anunțat că noul stadion al lui FC Argeș va fi construit pe locul fostului „Nicolae Dobrin”. Edilul a spus că aceasta este cea mai mare investiție publică din Pitești din ultimii 35 de ani.

„Cea mai mare investiție publică din Pitești din ultimii 35 de ani, investiție pentru care am luptat încă din prima zi în care am venit în primărie, are cale liberă: astăzi, 12 iunie 2025, am semnat autorizaţia de construire a noului stadion!!

Compania Națională de Investiții poate da acum ordinul de începere a lucrărilor la Stadionul „Nicolae Dobrin”!”, a scris Cristian Gentea, pe Facebook.

Construcția are o valoare de 75 de milioane de euro

Construcția stadionului „Nicolae Dobrin” din Pitești are o valoare de 75 de milioane de euro. Planul inițial era ca proiectarea să dureze 7 luni, iar lucrările aproximativ 29 de luni. Stadionul ar fi trebuit să aibă o capacitate de 12.500 de locuri și să fie încadrat în categoria UEFA 4 cu o suprafață mixtă.

FC Argeș a promovat direct în Superliga la finalul acestei stagiuni de Liga 2 și merită un nou stadion. În sezonul recent încheiat au evoluat pe stadionul din Mioveni. Primarul a declarat că așteaptă ordinul Companiei Naționale de Investiții (CNI) și că speră să nu se amâne începerea construcției stadionului.

Se așteaptă ordinul CNI

„CNI va da ordinul de începere a lucrărilor. Constructorul a venit în mai multe rânduri la noi și a stabilit inclusiv locația pentru organizarea de șantier. Nu vreau să mă gândesc ce se va întâmpla daca cineva, ca să-și acopere neputința și incapacitatea de a gestiona lucrurile, va amâna începerea construcției stadionului”, a declarat Cristian Gentea săptămâna trecută.

Stadionul Nicolae Dobrin a fost demolat în vara anului 2023. Acesta a fost un stadion multifuncțional din Pitești, cu o capacitate de 15.000 de locuri.