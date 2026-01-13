Incident antisemit în Mississippi. Sinagoga Beth Israel incendiată de un tânăr de 19 ani

Un bărbat din statul Mississippi a fost pus sub acuzare de autoritățile federale americane după ce a recunoscut că a dat foc sinagogii Beth Israel din Jackson, principala comunitate evreiască din capitala statului. Incidentul, produs în dimineața zilei de 10 ianuarie 2026, a provocat pagube materiale semnificative în clădirea instituției religioase.

Potrivit documentelor oficiale, suspectul a declarat anchetatorilor că a ales această țintă datorită „legăturilor sale evreiești.” Acuzațiile au fost depuse în instanța Districtului de Sud din Mississippi, iar cazul este în curs de desfășurare.

Stephen Spencer Pittman, un tânăr de 19 ani din Madison, Mississippi, a fost pus sub acuzare luni pentru „deteriorarea sau distrugerea cu intenție a unei clădiri prin intermediul incendiului sau al unui explozibil” ceea ce în dreptul federal american înseamnă distrugerea intenționată a unei clădiri prin incendiere sau exploziv.

Documentele judiciare depuse în U.S. District Court for the Southern District of Mississippi arată că incendierea sinagogii a fost considerată o faptă penală de natură federală datorită naturii clădirii și consecințelor sale.

Potrivit procurorilor, Pittman ar putea primi între 5 și 20 de ani de închisoare dacă este găsit vinovat de acuzațiile federale împotriva sa, conform aceleiași plângeri penale susținute de Biroul Federal de Investigații (FBI).

Incendiul a avut loc în jurul orei 03:00 dimineața în 10 ianuarie 2026, în clădirea Beth Israel Congregation din Jackson, Mississippi, singura sinagogă din oraș și una dintre cele mai importante comunități evreiești din sudul Statelor Unite.

Conform datelor oficiale furnizate în plângerea penală, suspectul ar fi cumpărat benzină într-o stație de alimentare înainte de a se îndrepta spre sinagogă, apoi și-ar fi scos numerele de înmatriculare de pe vehicul.

Potrivit informațiilor noi, Pittman ar fi folosit un topor pentru a sparge o fereastră înainte de răsărit și ar fi intrat în sinagogă pentru a turna benzină și a da foc clădirii, pe care ulterior a descris-o autorităților ca fiind un „sinagoga lui Satan.”

În timpul incidentului, suspectul s-a autoaprins parțial, suferind arsuri la glezne, mâini și față. În interiorul sinagogii au fost lăsate un torț manual și un telefon mobil, care au servit drept dovezi suplimentare în anchetă.

Un element central al anchetei îl constituie schimbul de mesaje text între Stephen Spencer Pittman și tatăl său în timpul comiterii faptei. Potrivit documentelor poliției, tatăl suspectului a primit de la fiul său imagini cu clădirea și mai multe mesaje:

„E un cuptor în spate.” „Apropo, am placa de plată stricată.” „Am hanoracul pe mine.” „Și au cele mai bune camere.”

Aceste mesaje au fost trimise în timp ce incendierea era în desfășurare, iar tatăl său i-a cerut în mod repetat să revină acasă. Pittman ar fi răspuns că este„se pretează unui home run” și că „a făcut cercetarea necesară.”

A doua zi dimineață, după incident, tatăl suspectului a raportat incendiul autorităților după ce a observat arsuri pe membrele fiului său și a relatat că acesta ar fi râs și i-ar fi spus că „în sfârșit i-a prins”.

Ancheta a fost susținută și de datele GPS care au confirmat mișcările suspectului.

Incendiul a provocat distrugeri extinse la biblioteca și birourile administrative ale sinagogii, precum și pagube de fum și funingine în alte părți ale clădirii. Conform rapoartelor autorităților, două dintre sulurile Tora – texte sacre ale iudaismului – au fost distruse, iar alte suluri au fost deteriorate din cauza fumului.

Potrivit Departamentului de Justiție, pagubele sunt atât de extinse încât sinagoga a fost declarată inoperabilă pe termen nedefinit, necesitând lucrări de restaurare complexe.

Fostul Procuror General Pam Bondi a afirmat că a instruit procurorii să solicite „pedepse severe pentru acest act odioasă”. Bondi a mai spus că astfel de acte antisemite nu au loc în Statele Unite și că Departamentul de Justiție nu va permite răspândirea antisemitismului.

Directorul FBI, Kash Patel, a transmis comunității evreiești americane că agenția își va îndeplini responsabilitatea de a-i proteja împotriva atacurilor antisemite, declarând: “Fiecare american are dreptul fundamental de a trăi și a se ruga fără violență sau frică.”

Beth Israel Congregation este una dintre cele mai vechi comunități evreiești din Mississippi, fondată în 1860, inițial într-o școală de lemn, care a ars în 1874.

Aceasta a fost reconstruită într-o clădire de cărămidă până în 1940, când congregația s-a mutat pe Woodrow Wilson Avenue. În 1967, clădirea a fost ținta unui atac cu bombă de către Ku Klux Klan, iar casa rabinului a fost, de asemenea, bombardată, fără a se înregistra victime.

În același an, congregația s-a mutat la adresa actuală de pe Old Canton Road și a rămas singura sinagogă din Jackson.

După incendiul sinagogii, lideri religioși și organizații civice internaționale au transmis mesaje de solidaritate și sprijin pentru Beth Israel Congregation.

Jonathan Greenblatt, directorul Anti-Defamation League, a spus că incidentul reprezintă un atac deliberat asupra comunității evreiești.

Alți lideri și oficiali americani care au condamnat incidentul au inclus pe Deborah Lipstadt, trimițând mesaje prin care a catalogat atacul ca o „tragedie majoră și un pas în globalizarea intifadei,” primarul New York-ului Zohran Mamdani, fostul primar Eric Adams, senatorul Chuck Schumer și senatorul Rick Scott, precum și Ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon.

Stephen Spencer Pittman a apărut inițial în fața judecătorului federal luni, chiar dacă se afla internat într-un spital din cauza arsurilor suferite.

Apărarea sa a fost asigurată din oficiu, iar pledoaria formală va fi formulată în cadrul audierilor viitoare. Procesul va include schimbul de probe, audieri preliminare și posibil un proces complet, cu examinarea tuturor dovezilor disponibile.