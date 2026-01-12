International

Germania va suplimenta numărul ofițerilor serviciului de informații împotriva extremismului de stânga 

Germania va suplimenta numărul ofițerilor serviciului de informații împotriva extremismului de stânga
Ministrul de interne german, Alexander Dobrindt, a declarat luni că intenționează să desfășoare mai mulți ofițeri ai serviciului de informații interne în lupta împotriva extremismului de stânga. „Serviciul de informații interne va fi întărit în această zonă”, a declarat acesta, conform dpa.

Dobrindt: „Pur şi simplu nu vreau să dau extremismului de stânga niciun pic de spaţiu în ţara noastră”

Dobrindt a mai spus că această măsură nu va afecta forțele alocate combaterii extremismului de dreapta.

„Pur şi simplu nu vreau să dau extremismului de stânga niciun pic de spaţiu în ţara noastră”, a spus acesta, la conferința anuală a asociației funcționarilor publice (dbb) la Koln.

„Nu mi se pare acceptabil că statul este încă orb în unele zone faţă de extremişti”

Terorismul de extremă stângă și extremismul de dreapta câștigă teren în Germania și acționează într-un ritm mai ridicat, a spus el, făcând referire la atacul recent asupra rețelei de distribuție a energiei electrice din sud-vestul Berlinului.

Alexander Dobrindt

Alexander Dobrindt. Sursa foto: bundesregierung.de

Un grup extremist de stânga și-a asumat responsabilitatea atacului, care a lăsat aproximativ 100.000 de persoane fără căldură și electricitate, la temperaturi de îngheț. „În trecut, a existat poate în mod justificat, o atenţie mai limitată asupra acestei probleme”, a declarat ministrul de interne la conferinţă.

Potrivit acestuia, Germania ar avea nevoie de multe prerogative de anchetă în mediul digital în lupta împotriva extremiștilor. „Pur şi simplu, nu mi se pare acceptabil că statul este încă orb în unele zone faţă de extremişti”, a mai spus ministrul de interne german.

Ce măsura va mai lua ministrul german

Ministrul de interne din Germania a declarat că, pe lângă suplimentarea personalului serviciilor de informații, va extinde puterea digitală pentru a clarifica mai bine situația și a urmări mai rapid urmele lăsate de grup.

1
Proiecte speciale