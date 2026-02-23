Candidații pentru funcția de procuror general și adjunct susțin interviuri la Ministerul Justiției. Programul complet

Ministerul Justiţiei a anunţat săptămâna trecută lista procurorilor care îndeplinesc condiţiile legale pentru conducerea Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (PICCJ), Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Toţi cei 19 candidaţi înscrişi au trecut proba preliminară şi urmează să susţină interviurile programate între 23 şi 26 februarie.

Potrivit Ministerului Justiţiei, interviurile se vor desfăşura în faţa ministrului Radu Marinescu şi a comisiei desemnate, iar rezultatele selecţiei vor fi publicate pe pagina instituţiei pe 2 martie. În aceeaşi zi, ministrul va înainta propunerile către Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru aviz consultativ. Decizia finală privind numirea procurorilor aparţine preşedintelui României, Nicuşor Dan.

Interviurile se vor desfăşura în Sala de consiliu a Ministerului Justiţiei, etajul 1, pe durata a patru zile:

23 februarie – Procurorul general și adjunct

Cristina Chiriac – ora 9:30, pentru funcţia de procuror general al PICCJ

Bogdan Ciprian Pîrlov – ora 11:00, pentru funcţia de procuror general al PICCJ

Marius Voineag – pentru funcţia de adjunct al PICCJ

24 februarie – DNA și adjuncții săi

Vlad Grigorescu – ora 10:00, DNA șef

Tatiana Toader – ora 11:30, DNA șef

Marinela Mincă – ora 13:00, adjunct DNA

Mihai Prună – ora 14:30, adjunct DNA

Marius Ionel Ştefan – ora 16:00, adjunct DNA

Ioana-Bogdana Albani – ora 9:30

Alina Albu – ora 11:00

Antonia Diaconu – ora 12:30

Codrin Horaţiu Miron – ora 14:00

Bogdan Ciprian Pîrlog – ora 15:30

Claudia Ionela Curelaru – ora 9:30

Alex Florenţa – ora 11:00

Gill Julien Grigore Iacobici – ora 12:30

Aurel Cristian Lazăr – ora 14:00

Mihai Răzvan Negulescu – ora 15:30

Timpul maxim pentru prezentarea proiectului privind atribuţiile funcţiei de conducere este de 30 de minute, iar pentru întrebări și răspunsuri, maximum o oră. Ministerul precizează că programarea poate fi revizuită în funcţie de data desemnării membrilor comisiei de interviu, conform Legii 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.