Candidații pentru funcția de procuror general și adjunct susțin interviuri la Ministerul Justiției. Programul complet
- Maria Dima
- 23 februarie 2026, 07:55
Ministerul Justiţiei a anunţat săptămâna trecută lista procurorilor care îndeplinesc condiţiile legale pentru conducerea Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (PICCJ), Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Toţi cei 19 candidaţi înscrişi au trecut proba preliminară şi urmează să susţină interviurile programate între 23 şi 26 februarie.
Calendarul selecţiei şi procedura
Potrivit Ministerului Justiţiei, interviurile se vor desfăşura în faţa ministrului Radu Marinescu şi a comisiei desemnate, iar rezultatele selecţiei vor fi publicate pe pagina instituţiei pe 2 martie. În aceeaşi zi, ministrul va înainta propunerile către Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru aviz consultativ. Decizia finală privind numirea procurorilor aparţine preşedintelui României, Nicuşor Dan.
Programul interviurilor
Interviurile se vor desfăşura în Sala de consiliu a Ministerului Justiţiei, etajul 1, pe durata a patru zile:
23 februarie – Procurorul general și adjunct
Cristina Chiriac – ora 9:30, pentru funcţia de procuror general al PICCJ
Bogdan Ciprian Pîrlov – ora 11:00, pentru funcţia de procuror general al PICCJ
Marius Voineag – pentru funcţia de adjunct al PICCJ
24 februarie – DNA și adjuncții săi
Vlad Grigorescu – ora 10:00, DNA șef
Tatiana Toader – ora 11:30, DNA șef
Marinela Mincă – ora 13:00, adjunct DNA
Mihai Prună – ora 14:30, adjunct DNA
Marius Ionel Ştefan – ora 16:00, adjunct DNA
25 februarie – șef DIICOT
Ioana-Bogdana Albani – ora 9:30
Alina Albu – ora 11:00
Antonia Diaconu – ora 12:30
Codrin Horaţiu Miron – ora 14:00
Bogdan Ciprian Pîrlog – ora 15:30
26 februarie – DIICOT adjuncți
Claudia Ionela Curelaru – ora 9:30
Alex Florenţa – ora 11:00
Gill Julien Grigore Iacobici – ora 12:30
Aurel Cristian Lazăr – ora 14:00
Mihai Răzvan Negulescu – ora 15:30
Condiţii şi reguli pentru interviu
Timpul maxim pentru prezentarea proiectului privind atribuţiile funcţiei de conducere este de 30 de minute, iar pentru întrebări și răspunsuri, maximum o oră. Ministerul precizează că programarea poate fi revizuită în funcţie de data desemnării membrilor comisiei de interviu, conform Legii 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.
