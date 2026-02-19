Ministrul Justiției anunță că viitoarea strategie anticorupție va fi construită pe concluziile DNA. Sectoarele vulnerabile identificate

Radu Marinescu, ministrul Justiției, anunță, potrivit news.ro, că viitoarea strategie anticorupție va fi construită inclusiv pe concluziile rapoartelor DNA, pentru a orienta intervențiile statului și a consolida mecanismele de prevenție în sectoarele vulnerabile.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că viitoarea strategie națională anticorupție va fi elaborată pe baza concluziilor desprinse din rapoartele Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Aceste documente sunt considerate instrumente esențiale nu doar pentru activitatea judiciară, ci și pentru orientarea politicilor publice în domeniul prevenirii corupției.

La bilanțul anual al DNA, ministrul a explicat că rapoartele instituției oferă o imagine clară asupra tipologiilor infracționale, sectoarelor vulnerabile și mecanismelor de fraudare identificate. Această analiză va permite statului să determine unde este necesară intervenția normativă sau instituțională și unde trebuie consolidate mecanismele de prevenție.

„Rapoartele de DNA reprezintă o bază solidă pentru orientarea intervențiilor statului acolo unde există și se identifică o nevoie reală”, a afirmat Marinescu.

Ministrul a mai precizat că anul 2025 va marca finalul Strategiei Naționale Anticorupție 2021–2025. În 2026, autoritățile vor iniția o etapă de reflecție și analiză, care va conduce la elaborarea unei noi strategii. Aceasta va valorifica concluziile DNA, pentru a construi politici publice eficiente și predictibile, adaptate la realitățile identificate în activitatea instituției.

Radu Marinescu a subliniat că activitatea DNA nu se limitează la sancționarea faptelor de corupție. Aceasta contribuie și la înțelegerea complexității fenomenului, iar această cunoaștere trebuie transpusă în politici concrete, bazate pe date și practici verificate.

„Avansăm în 2026 convinși că lupta împotriva corupției trebuie și poate să continue pe o direcție stabilă, bazată pe rigoare profesională, cooperare instituțională și standarde internaționale”, a mai spus ministrul.

Marinescu a mai spus că rapoartele DNA indică zone cu risc ridicat de corupție care necesită o atenție sporită. Printre acestea se numără, potrivit ministrului, "achizițiile publice, gestionarea fondurilor publice, sectorul sanitar, zona de avize și de autorizații, recrutarea, ocuparea posturilor publice, domeniile care implică interesele financiare ale Uniunii Europene".

Ministrul a precizat că evaluarea acestor sectoare va ghida intervențiile statului și va contribui la consolidarea mecanismelor de prevenție.