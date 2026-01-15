Încep concedierile. Bugetarii care au venit beți la serviciu, primii care pleacă 

Mihai Chirica, primarul Iașiului, a anunțat că vrea să reducă cheltuielile bugetare prin concedierea angajaților care s-au prezentat beți la serviciu sau nu și-au îndeplinit atribuțiile prevăzute în fișa postului. „Începem cu toți angajații care nu-și respectă relația cu primăria, cu comunitatea, și sunt și astfel de cazuri”, a spus acesta, la un post TV.

Primarul Iașiului a afirmat că primii bugetari care vor fi dați afară vor fi cei care au venit sub influența alcoolului la primărie. „Începem cu toți angajații care nu-și respectă relația cu primăria, cu comunitatea, și sunt și astfel de cazuri. De ce trebuie să ne ascundem? Nimeni nu-i perfect, și nici Iașiul nu emblema perfecțiunii față de ce se întâmplă și în alte instituții”, a mai spus acesta, la Antena 3.

Primarul a declarat, totuși, că numărul acestor cazuri este redus, afirmând că ar exista două sau trei situații de acest fel.

„Nu știu, cred că au fost două sau trei cazuri. Le-am dat ca exemplu, pentru că, la fel ca în orice organizație sau instituție, inclusiv în cadrul instituției pe care o conduc, există oameni care nu au nimic de-a face cu emblema și onoarea unei instituții care reprezintă o comunitate publică locală și, prin urmare, cu ei vom începe”, a mai spus acesta.

Mihai Chirica a explicat că nu consideră justificată sancționarea angajaților care își îndeplinesc atribuțiile, motiv pentru care măsurile vor viza persoanele care au lipsit de la serviciu, nu și-au făcut treaba sau au fost implicate în diverse abateri.

„De ce să dau afară pe cineva care își face treaba sau de ce să îi tai salariul? Începem cu ei. Sunt persoane care au fost prinse în diverse situații, au lipsit de la serviciu sau nu și-au îndeplinit atribuțiile. Începem cu ei. Sunt oameni care sunt deja la pensie și care se află pe prelungirea prevăzută de lege, în a doua categorie, și așa mai departe”, a mai explicat edilul.

Ministerul Dezvoltării a publicat, marți, în transparență decizională, proiectul privind reforma administrației, iar Guvernul Bolojan urmează să își asume răspunderea și în acest caz.

„Proiectul prevede o scădere cu 10% a cheltuielilor de personal din administrația publică centrală, fără să fie afectate salariile de bază ale angajaților, prin reorganizarea instituțională, reducerea de sporuri sau tăieri de posturi. La nivelul autorităților locale se prevede o reducere a posturilor de la pct. 1 din anexa la OUG nr. 63/2010, care va genera pe ansamblul autorităților administrației publice locale o reducere cu 10% a posturilor ocupate”, a anunțat Ministerul Dezvoltării.