Incendiu puternic la gara Glasgow Central. Clădirea istorică, prăbușită parțial. Traficul feroviar, suspendat

Un incendiu de proporții a izbucnit într-o clădire situată în apropierea gării Glasgow Central, una dintre cele mai aglomerate stații feroviare din Scoția, potrivit BBC.

Flăcările au cuprins rapid imobilul victorian aflat pe Union Street, iar o parte a construcției s-a prăbușit după câteva ore. Autoritățile au anunțat că toate serviciile feroviare din gară vor fi suspendate cel puțin până la finalul zilei de luni, în timp ce pompierii continuă intervenția și se fac evaluări privind pagubele.

Potrivit serviciilor de urgență, incendiul a pornit într-un magazin de țigări electronice și s-a extins ulterior la întreaga clădire. Deși focul a fost puternic, până în prezent nu au fost raportate victime.

Primele echipaje ale Scottish Fire and Rescue Service au fost alertate în jurul orei 15:45, ora locală. Inițial au fost trimise șase echipaje, însă intervenția a fost extinsă pe parcursul serii, pe măsură ce incendiul s-a intensificat.

În total, peste 60 de pompieri și aproximativ 15 autospeciale au fost mobilizate pentru a limita extinderea flăcărilor. La fața locului au fost trimise și vehicule speciale cu brațe de intervenție la înălțime, precum și o echipă de salvare pe apă.

Într-un comunicat transmis în cursul serii, reprezentanții serviciului de pompieri au precizat: „Pompierii continuă să lucreze pentru stingerea unui incendiu de mari dimensiuni izbucnit într-o clădire de pe Union Street, Glasgow. La apogeul intervenției au fost mobilizate 15 autospeciale și resurse specializate, inclusiv trei vehicule cu braț telescopic și o echipă de salvare pe apă”.

Autoritățile au confirmat că nu există persoane rănite, iar echipele de intervenție au rămas în zonă pe parcursul nopții pentru a controla focarele.

Imobilul afectat, cunoscut sub numele de Union Corner, datează din anul 1851, fiind mai vechi chiar decât gara Glasgow Central, inaugurată în 1879. În timpul incendiului, martorii au observat cum cupola de la colțul clădirii s-a prăbușit, în timp ce focul continua să ardă în interior.

Jurnaliștii BBC aflați la fața locului au relatat că, după prăbușirea unei părți a structurii, patru etaje ale clădirii au rămas încă în picioare, iar jarul era vizibil în interior.

Mai multe afaceri locale care funcționau în clădire au anunțat că au fost distruse de incendiu. Reprezentanții unei cafenele au transmis pe rețelele sociale:

„Suntem absolut devastați să confirmăm că magazinul nostru a fost, din păcate, distrus în incendiu. Este sfâșietor pentru noi și pentru echipa noastră, mai ales după sprijinul și loialitatea pe care le-am primit de la atât de mulți dintre voi de-a lungul anilor”.

De asemenea, proprietara unui salon de coafură din clădire a anunțat că afacerea sa a ars complet.

Ca urmare a incendiului, autoritățile au suspendat traficul feroviar în gara Glasgow Central. Operatorii de transport au anunțat că serviciile vor rămâne oprite cel puțin până luni.

Compania Network Rail a transmis după o întâlnire de evaluare: „În acest moment nu am identificat pagube semnificative la nivelul stației. Vom face o evaluare completă la prima oră a dimineții”.

Operatorul ScotRail a precizat că trenurile nu vor opri în gară, iar unele servicii vor trece prin stație fără oprire, urmând să oprească în alte puncte din oraș.

Directorul de livrare a serviciilor ScotRail, Mark Ilderton, a declarat: „Ne cerem scuze clienților pentru impactul pe care această situație îl va avea și îi îndemnăm să verifice opțiunile de călătorie înainte de a pleca”.

Autoritățile locale au evacuat și hotelul Voco Grand Central din apropiere, iar oaspeții au fost mutați într-o altă unitate din oraș.

Poliția a instituit un perimetru de siguranță pe Union Street, între Gordon Street și St Vincent Street, iar traficul a fost deviat. Locuitorii din apropiere au fost sfătuiți să țină ferestrele închise din cauza fumului.

Prim-ministrul Scoției, John Swinney, a declarat că este „profund îngrijorat” de imaginile incendiului și a cerut populației să respecte indicațiile serviciilor de urgență.

Intervenția pompierilor a continuat și în cursul dimineții, în timp ce autoritățile analizează stabilitatea clădirii și impactul asupra infrastructurii feroviare.