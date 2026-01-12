Incendiu la o patiserie din Pipera. Circulația este îngreunată în zonă

Incendiul a izbucnit la o patiserie situată în apropierea stației de metrou Pipera, în București. Conform primelor informații, pompierii au intervenit cu patru autospeciale pentru a stinge flăcările, însă localul a fost distrus complet în interior.

Momentan, cauzele izbucnirii incendiului nu sunt cunoscute.

În noaptea de duminică spre luni, pompierii din Alba și Cluj au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Poșaga.

Flăcările au cuprins casa din satul Orăști, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Echipele de intervenție ale ISU Alba, Secția Câmpeni, și o autospecială de la ISU Cluj au acționat cu apă și spumă pentru a lichida focul.

Un incendiu a izbucnit sâmbătă, în jurul prânzului, la un spital privat din Arad.

Compania de electricitate a fost anunțată pentru verificări, iar străzile din apropierea unității medicale au fost blocate pentru a permite intervenția echipelor.

Vineri seară, pe un ger năpraznic, 30 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc cu patru etaje din Cisnădie, județul Sibiu, după ce un apartament de la etajul doi a fost cuprins de flăcări.

Trei persoane s-au intoxicat cu fum și au fost transportate la spital. Pompierii spun că focul ar fi pornit de la un scurtcircuit la un prelungitor care alimenta instalația de brad. Vecinii au sunat la 112 în jurul orei 19, observând fumul dens în scara blocului, iar unii locatari au părăsit imediat imobilul cu ce aveau la ei. Pompierii au evacuat și alți locatari din blocul afectat. Trei dintre ei — doi bărbați de 39 și 40 de ani și o femeie de 37 de ani — s-au intoxicat cu fum și au fost transportați la spital.

„Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurt circuit electric produs la un cablu electric”, a spus Adrian Buciu, ISU Sibiu.