Alertă în Râmnicu Vâlcea. Un incendiu puternic a izbucnit într-un imobil în care erau cazați cetățeni străini

Un incendiu a izbucnit, vineri seară, într-o cameră a unui fost hotel din Râmnicu Vâlcea, transformat în prezent în locuinţe de serviciu pentru cetăţeni străini. Peste 30 de persoane au părăsit clădirea, fie pe cont propriu, fie fiind evacuate de salvatori. Conform primelor informații, acestea au refuzat evaluarea medicală.

Flăcările au izbucnit la etajul 1 al clădirii, în zona Nord a municipiului, iar la faţa locului au intervenit echipele Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime și o ambulanţă SMURD.

Conform ISU Vâlcea, 20 de persoane s-au autoevacuat înainte de sosirea pompierilor, iar alte 12 au fost evacuate de echipele de intervenţie.

„Clădirea respectivă nu mai are destinaţie turistică de cel puţin 3 ani de zile. Are destinaţie de locuinţă de serviciu”, a arătat sursa citată.

Incendiul a fost lichidat, iar ancheta preliminară indică faptul că acesta a pornit, cel mai probabil, de la un mijloc de încălzire lăsat nesupravegheat. Toate persoanele aflate în clădire, cetăţeni străini, au refuzat evaluarea medicală.

Vineri seară, pompierii din Târgu Mureș au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o boxă din Pasajul Luxor, situat în centrul orașului. La fața locului au fost trimise trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă.

Incendiul se manifesta mocnit într-o boxă de aproximativ 10 metri pătrați, unde ardeau deșeuri textile. În interior a fost găsită o persoană în stop cardio-respirator, pe care salvatorii au extras-o din zona de risc și au început manevrele de resuscitare pentru a-i stabiliza starea.

Potrivit ISU Mureș, intervenția pompierilor este în desfășurare, iar echipele continuă să acționeze pentru stingerea focului și pentru asigurarea siguranței în zonă.

Vineri după-amiază, un incendiu a izbucnit la o locuință din Craiova, pe strada Traian Vuia, în zona Balta Fetii, iar o persoană a fost găsită moartă , a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dolj.

La fața locului au intervenit echipaje de la Detașamentului 2 de Pompieri Craiova, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială SMURD. Potrivit pompierilor, incendiul a fost localizat rapid și pericolul de propagare a fost eliminat, însă, din păcate, în interiorul locuinței a fost găsită o persoană fără viață.