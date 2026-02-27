Incendiu într-o şcoală din Drobeta-Turnu Severin. Focul ar fi pornit de la un calculator

Un incendiu a izbucnit la școala numărul 14 din Drobeta-Turnu Severin, generând degajări importante de fum și mobilizând mai multe echipaje de intervenție. Flăcările au fost observate în laboratorul de informatică, iar primele informații indică drept posibilă sursă un calculator aflat în funcțiune, anunță IPJ Mehedinți.

Potrivit primelor informații, incendiul ar fi izbucnit la un calculator, într-o sală destinată orelor de informatică. Fumul dens a cuprins rapid încăperea, iar autoritățile au fost alertate de urgență. La fața locului au ajuns mai multe autospeciale de stingere, pompierii intervenind prompt pentru limitarea propagării focului.

Clădirea în care funcționează școala se află în prezent într-un proces de reabilitare, aspect care ar putea complica intervenția și evaluarea pagubelor. Echipele de intervenție au acționat atât pentru lichidarea incendiului, cât și pentru ventilarea spațiilor afectate de fum. În paralel, urmează să fie stabilită cu exactitate cauza producerii incendiului.

Un element important este faptul că, în momentul izbucnirii focului, în laborator nu se aflau elevi sau cadre didactice. Astfel, nu au fost raportate victime, iar incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Pompierii au reușit să împiedice extinderea flăcărilor în restul clădirii.

Autoritățile urmează să efectueze verificări suplimentare pentru a determina dacă a fost vorba despre o defecțiune tehnică sau despre o altă problemă care a dus la aprinderea calculatorului.

Un alt incendiu s-a produs marți în municipiul Brașov, la subsolul unui bloc situat pe strada Lebedei. Aproximativ 15 persoane s-au autoevacuat din imobil, după ce fumul a inundat casa scării.

La intervenție au participat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD. Incendiul a fost lichidat, iar potrivit informațiilor oficiale, au ars materiale depozitate într-o boxă, pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați. Nu au fost înregistrate victime.