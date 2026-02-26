International

O destinație aleasă de mulți români, sub alertă: invazie de lăcuste

Insulele Canare. Sursa foto: Freepik
Insulele Canare se află sub alertă, după ce roiurile de lăcuste au ajuns pe uscat și amenință culturile agricole. Primele insecte au fost observate în Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria și Fuerteventura, iar autoritățile locale estimează că situația s-ar putea agrava în zilele următoare, arată Express.

Invazia de lăcuste face ravagii în Insulele Canare

Deși lăcustele nu reprezintă un pericol direct pentru oameni, ele distrug culturile, inclusiv podgoriile, afectând producția agricolă. Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu roiuri care invadează zonele rurale, deplasându-se din Sahara Occidentală, ajutate de condițiile meteo favorabile.

Cele mai afectate zone din Lanzarote sunt Arrecife, Costa Teguise, Famara, Uga și Tahíche, iar roiuri au fost semnalate și în nordul insulei Tenerife.

O problemă veche în regiune

Istoria arhipelagului arată că invaziile de lăcuste nu sunt un fenomen nou. În urmă cu două decenii, Lanzarote a fost afectată de un roi masiv care a provocat pagube semnificative, autoritățile fiind nevoite să intervină cu pompieri și avioane care au aruncat insecticide.

De asemenea, Insulele Canare au fost devastate de roiuri în 1954 și 1958, iar astfel de invazii au mai fost raportate și la sfârșitul anilor ’80.

lacusta

Lacusta. Sursa foto: Freepik

ONU pentru Alimentație și Agricultura: Lăcustele, pe lista dăunătorilor periculoși

Potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, lăcustele sunt cei mai devastatori dăunători migratori la nivel global. Un roi poate acoperi un kilometru pătrat și include până la 80 de milioane de lăcuste adulte, capabile să consume zilnic aceeași cantitate de alimente ca 35.000 de oameni.

Autoritățile monitorizează atent situația, iar turiștii și localnicii sunt sfătuiți să fie precauți dacă ajung în zonele rurale afectate.

Insulele Canare, una dintre cele mai populare destinații turistice din Europa, atrag anual milioane de vizitatori din întreaga lume, printre care se numără și români. Stațiunile din această regiune sunt renumite pentru plajele impresionante și pentru clima blândă, fiind o alegere constantă pentru cei aflați în căutarea unor destinații de relaxare.

