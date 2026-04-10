Un autocar s-a răsturnat în Insulele Canare. Un turist a murit, iar 27 de persoane au fost rănite

Un accident rutier grav a avut loc vineri, la ora 13:15 (ora locală), în Insulele Canare, după ce un autobuz cu turiști britanici a ieșit de pe carosabil și a căzut într-o râpă pe autostrada GM-2, în apropierea orașului San Sebastián de La Gomera, relatează CanarianWeekly. În urma incidentului, un bărbat a murit, iar 27 de persoane au fost rănite și transportate la spital, dintre care trei se află în stare gravă.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, autobuzul transporta un grup de turiști britanici către un tur cu barca în momentul producerii accidentului.

La bord se aflau 28 de persoane: 24 de turiști adulți, trei copii și șoferul. Ulterior, autoritățile au precizat că în total erau 25 de adulți, inclusiv șoferul, și trei copii.

Echipele de intervenție au ajuns la fața locului și au acordat primul ajutor tuturor persoanelor implicate în accident.

„Serviciile de urgență au asistat cei 28 de ocupanți ai autobuzului: 27 de turiști de naționalitate britanică și șoferul.

Putem confirma că un bărbat a murit și 27 de persoane au fost rănite, cu diverse grade de gravitate, dintre care trei în stare gravă, fiind transferate la Spitalul Nuestra Señora de Guadalupe”, au transmis autoritățile spaniole.

Pasagerul cel mai grav rănit a fost transferat la un spital de pe insula vecină Tenerife.

Restul persoanelor rănite au fost transportate și sunt tratate la spitalul din La Gomera.

Președintele Insulelor Canare, Fernando Clavijo, a transmis că este informat despre situație și despre intervenția echipajelor de salvare.

„Sunt alături de victime și familiile acestora”, a adăugat el.

Insulele Canare sunt una dintre cele mai populare destinații turistice din Europa, datorită vremii favorabile pe tot parcursul anului.

Potrivit Institutului Național de Statistică (INE), în 2025 arhipelagul a primit 15,7 milioane de turiști, din totalul de aproape 100 de milioane înregistrați în întreaga Spanie.