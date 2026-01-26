International

Incendiu devastator la o fabrică din Grecia. Trei angajați au murit, iar alții sunt dați dispăruți

Incendiu devastator la o fabrică din Grecia. Trei angajați au murit, iar alții sunt dați dispăruți
Două persoane sunt date dispărute, după ce un incendiu a izbucnit într-o fabrică de produse alimentare din apropierea orașului Trikala, Grecia, au declarat pompierii, potrivit Reuters. În momentul în care clădirea a luat foc, în interiorul acesteia se aflau 13 persoane.

Incendiu puternic la o fabrică din Grecia. Victimele, căutate de pompieri

Conform sursei, opt angajați au reușit să iasă în siguranță din fabrică. Autoritățile continuă căutările în cazul celor cinci persoane dispărute.

Cauza incendiului nu a fost încă stabilită. Presa locală a relatat că s-ar fi auzit o explozie înainte de izbucnirea flăcărilor, însă acest lucru nu a fost confirmat oficial. La fața locului intervin aproximativ 40 de pompieri.

O locuință a luat foc din cauza unui apartament de încălzire

Duminică seara, un incendiu a cuprins o locuință din Mihăilești, iar pompierii giurgiuveni au descoperit în interior trupul neînsuflețit al unui bărbat de 71 de ani. Flăcările au fost provocate de un aparat de încălzire amplasat prea aproape de materiale combustibile.

La fața locului au fost prezenți pompierii din Secția Mihăilești, Punctul de Lucru Călugăreni și Detașamentul Bolintin Deal.

Incendiu în Rahova. Patru case au fost afectate

Tot duminică, un incendiu puternic a izbucnit în cartierul Rahova din București, cuprinzând patru case și anexele acestora. Pompierii bucureșteni au intervenit cu nouă mașini.

„Se observă degajare de fum la nivelul acoperişurilor, unde este îndepărtată învelitoarea din tablă. Până în acest moment au fost preluate 2 persoane, fără arsuri sau expunere la fum, care sunt preluate de echipajele SMURD (un bărbat imobilizat la pat evacuat, respectiv o femeie cu stare de lipotimie)”, anunța ISU Bucureşti-Ilfov.

Conform sursei, o persoană a fost preluată de echipajele SMURD pentru acordarea primului ajutor. În aceeași zi, pompierii din Timiș au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un lăcaș de cult din satul Sacoșu Mare, comuna Darova.

