Încălcarea spațiului aerian românesc de către drone ruse, „inacceptabilă”. Reacția șefei diplomației UE

Kaja Kallas, șefa diplomației Uniunii Europene. Sursă foto: X.com
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a condamnat pătrunderea unor drone rusești în spațiul aerian românesc . „Încălcarea spațiului aerian românesc de către drone ruse este o încălcare inacceptabilă a suveranității unui stat membru al Uniunii Europene”, a scris Kallas pe platforma X.

Șefa diplomației UE; „Escaladare imprudentă”

În mesajul său, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate a avertizat că „această escaladare imprudentă amenință securitatea regională. Ne exprimăm solidaritatea cu România”. Oficialul european a cerut Moscovei să oprească acțiunile provocatoare, calificând incidentul drept un pas periculos.

Drona rusească a survolat România timp de 50 de minute

Sâmbătă seara, populația din comunitățile de la granița cu Ucraina, inclusiv municipiul Tulcea, a primit două mesaje RO-Alert și a fost îndemnată să se adăpostească. O dronă rusească a fost detectată și urmărită timp de aproape o oră.

„Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la nord-est de Chilia Veche, România, spre sud-vest de Izmail (regiunea Odesa, Ucraina, n.red.) și a părăsit spațiul aerian național în dreptul localității Pardina, îndreptându-se către Ucraina”, a transmis Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat.

Aeronave F-16 românești și Eurofighter Typhoon germane au monitorizat zona până la ora 21.30. Piloții au avut permisiunea de a deschide focul, dar au decis să nu tragă.

Drona Geran-2

Drona Geran-2. Sursa foto: x.com

Piloții au primit autorizarea de a doborî drona

„Aeronavele F-16 au avut contact intermitent cu ținta, vizual și radar, urmărind-o pe tot parcursul evoluției. Piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul”, a precizat purtătorul de cuvânt al MApN, colonel Corneliu Pavel.

În același comunicat, Ministerul Apărării a subliniat că astfel de incidente reprezintă „o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre” și a condamnat ferm acțiunile Federației Ruse.

 

