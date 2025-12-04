Social

Încă o țară elimină vizele pentru cetățenii români

Încă o țară elimină vizele pentru cetățenii români
Țările care nu mai au nevoie de viză. Guvernul bolivian a anunțat o schimbare majoră în politica de intrare în țară: cetățenii din Africa de Sud, Coreea de Sud, Estonia, Israel, Letonia, România și Statele Unite vor putea călători în Bolivia fără viză.

Decizia marchează începutul unui program amplu de repoziționare a turismului ca sector strategic al economiei.

Ministrul de externe Fernando Aramayo a explicat că autoritățile urmăresc simplificarea controalelor de frontieră, fără a compromite securitatea. Potrivit acestuia, noua abordare are obiectivul de a crește încasările din turism, estimate să ajungă la peste 300 de milioane de dolari în următorii ani.

Guvernul din Bolivia. Sursa foto iStock

Anunțul a fost făcut la sediul Executivului, alături de președintele Rodrigo Paz și ministrul turismului durabil, Cinthya Yanez.

Aramayo a criticat politica vizelor introdusă acum mai bine de un deceniu, pe care a descris-o drept o piedică inutilă pentru vizitatori și pentru economia locală. În viziunea guvernului actual, măsurile restrictive au afectat atât afacerile din sectorul ospitalității, cât și imaginea țării în rândul potențialilor turiști.

Bolivienii vor în spațiul Schengen

Diplomatul a mai spus că executivul pregătește demersuri pentru ca, pe termen mediu, și bolivienii să poată călători în spațiul Schengen fără viză – un obiectiv pe care administrațiile anterioare nu au reușit să-l avanseze.

„Este momentul să arătăm că Bolivia este o destinație sigură, iar cetățenii noștri sunt călători responsabili”, a transmis ministrul.

Președintele Rodrigo Paz a subliniat și el efectele negative ale vechii politici migratorii, afirmând că țara a pierdut peste 80 de milioane de dolari din cauza vizelor impuse unor piețe turistice importante. El a precizat că, de acum înainte, toate ministerele vor lucra în parteneriat cu Ministerul Turismului Durabil, pentru a transforma turismul într-un motor economic real.

Rodrigo Paz

Rodrigo Paz. Sursa foto Wikipedia

Bolivia a pierdut mulți turiști în ultimii ani

Paz a reamintit că, în anii ’90, Bolivia atrăgea un număr similar de vizitatori cu Peru. Diferența dintre cele două țări s-a adâncit însă dramatic: dacă Bolivia a primit anul trecut aproximativ 650.000 de turiști, Peru a depășit 3,5 milioane.

Cinthya Yanez, ministrul turismului durabil, a declarat că pierderile cumulate din cauza restricțiilor impuse succesiv, începând cu 2007, s-ar ridica la aproape 900 de milioane de dolari. Ea a subliniat că experiența altor state demonstrează că renunțarea la vize stimulează domenii precum gastronomia, hotelurile, meșteșugurile sau serviciile de ghidaj.

Săptămâna trecută, guvernul a prezentat și un program de rebranding național, centrat pe modernizarea imaginii Boliviei la nivel internațional, pe facilitarea mobilității turistice și pe creșterea standardelor de siguranță pentru vizitatori.

