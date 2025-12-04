Încă o țară elimină vizele pentru cetățenii români

Țările care nu mai au nevoie de viză. Guvernul bolivian a anunțat o schimbare majoră în politica de intrare în țară: cetățenii din Africa de Sud, Coreea de Sud, Estonia, Israel, Letonia, România și Statele Unite vor putea călători în Bolivia fără viză.

Decizia marchează începutul unui program amplu de repoziționare a turismului ca sector strategic al economiei.

Ministrul de externe Fernando Aramayo a explicat că autoritățile urmăresc simplificarea controalelor de frontieră, fără a compromite securitatea. Potrivit acestuia, noua abordare are obiectivul de a crește încasările din turism, estimate să ajungă la peste 300 de milioane de dolari în următorii ani.

Anunțul a fost făcut la sediul Executivului, alături de președintele Rodrigo Paz și ministrul turismului durabil, Cinthya Yanez.

Aramayo a criticat politica vizelor introdusă acum mai bine de un deceniu, pe care a descris-o drept o piedică inutilă pentru vizitatori și pentru economia locală. În viziunea guvernului actual, măsurile restrictive au afectat atât afacerile din sectorul ospitalității, cât și imaginea țării în rândul potențialilor turiști.

Diplomatul a mai spus că executivul pregătește demersuri pentru ca, pe termen mediu, și bolivienii să poată călători în spațiul Schengen fără viză – un obiectiv pe care administrațiile anterioare nu au reușit să-l avanseze.

„Este momentul să arătăm că Bolivia este o destinație sigură, iar cetățenii noștri sunt călători responsabili”, a transmis ministrul.

Președintele Rodrigo Paz a subliniat și el efectele negative ale vechii politici migratorii, afirmând că țara a pierdut peste 80 de milioane de dolari din cauza vizelor impuse unor piețe turistice importante. El a precizat că, de acum înainte, toate ministerele vor lucra în parteneriat cu Ministerul Turismului Durabil, pentru a transforma turismul într-un motor economic real.

Paz a reamintit că, în anii ’90, Bolivia atrăgea un număr similar de vizitatori cu Peru. Diferența dintre cele două țări s-a adâncit însă dramatic: dacă Bolivia a primit anul trecut aproximativ 650.000 de turiști, Peru a depășit 3,5 milioane.

Cinthya Yanez, ministrul turismului durabil, a declarat că pierderile cumulate din cauza restricțiilor impuse succesiv, începând cu 2007, s-ar ridica la aproape 900 de milioane de dolari. Ea a subliniat că experiența altor state demonstrează că renunțarea la vize stimulează domenii precum gastronomia, hotelurile, meșteșugurile sau serviciile de ghidaj.

Săptămâna trecută, guvernul a prezentat și un program de rebranding național, centrat pe modernizarea imaginii Boliviei la nivel internațional, pe facilitarea mobilității turistice și pe creșterea standardelor de siguranță pentru vizitatori.