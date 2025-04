Politica Letonia își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova







Letonia va susține Republica Moldova în parcursul său european, atât pe cale diplomatică prin intermediul experților, cât și prin sprijin financiar. Asigurarea vine din partea președintei Parlamentului Letoniei, Daiga Mierina care se află în vizită la Chișinău. Referindu-se la alegerile parlamentare care urmează să aibă loc în Republica Moldova, oficiala letonă și-a exprimat speranța că scrutinul va fi desfășurat în mod democratic, iar forțele pro-europene vor ieși învingătoare.

Oficiala letonă a subliniat că, în cazul Letoniei, una dintre cele mai dificile reforme a fost reforma administrativă. Dacă inițial în țară existau aproximativ 500 de unități administrative, numărul acestora a fost redus la 119, iar ulterior, în urma unei noi reforme, la doar 42.

„Democrația costă bani și are nevoie de îngrijire permanentă. Sperăm că drumul vostru spre UE va fi mai rapid și că ne vom revedea în Uniune foarte curând. Am urmărit cu mare interes evoluțiile din Republica Moldova pe calea europeană. Suntem suporterii voștri fideli. S-au făcut foarte multe lucruri, dar mai sunt obiective ce urmează a fi realizate. Pentru Letonia negocierile au durat șase ani – șase ani de muncă grea, în care am reușit să depășim provocările, dar a meritat” a declarat Daiga Mieriņa.

Beneficiile integrării în Uniunea Europeană

Daiga Mieriņa, a transmis un mesaj de susținere clar pentru parcursul european al Republicii Moldova, subliniind beneficiile concrete ale integrării în Uniunea Europeană.

„Democrația costă și are nevoie de sprijin permanent, de aceea este important să explicăm beneficiile integrării europene. După integrarea europeană, în Letonia, salariul mediu a crescut de la 300 de euro la 1 700 de euro. Este clar care sunt beneficiile și oportunitățile calității de membru al UE. Sper ca Republica Moldova să adere la UE mai rapid și mai ușor decât noi. Sunteți așteptați în familia europeană. Sper ca alegerile ce urmează să aibă loc în Republica Moldova să se desfășoare într-un mod democratic și forțele pro-europene să învingă”, a afirmat Mieriņa.

Igor Grosu: Letonia, un exemplu și un aliat pentru Moldova

La rândul său, președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu a menționat că Letonia este unul dintre susținătorii fermi ai acestui parcurs, țară care este nu doar un aliat, dar și un exemplu pentru Republica Moldova.

„Acum 10 ani, Letonia a făcut un pas istoric, aderând la UE. În aceștia 10 ani ați reușit să construiți o economie puternică, să modernizați infrastructura, să creșteți nivelul de trai al oamenilor, este ceea ce ne dorim și noi pentru Republica Moldova. În ultimii 10 ani, relațiile noastre s-au dezvoltat rapid, există peste 60 de companii cu capital leton care activează în Republica Moldova. Ne dorim să atragem mai multe investiții. Țara noastră este cel mai bine cunoscută pentru industria vinului și cea IT. Putem dezvolta și domeniul turismului. La fel, salutăm decizia companiei aeriene Air Baltic, care a relansat zborul Chișinău – Riga din 4 mai 2024. Pe dimensiunea diasporei, avem progrese privind Acordul socială și recunoașterea permiselor de conducere”, a afirmat Igor Grosu.

Întrevedere între Daiga Mieriņa și Maia Sandu

Președinta Parlamentului Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, a avut o întrevedere cu șefa statului, Maia Sandu. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale, inclusiv în vederea avansării Republicii Moldova în parcursul său european. Șefa statului a mulțumit pentru sprijinul constant al Letoniei și pentru asistența oferită în procesul de implementare a reformelor și aliniere la acquis-ul comunitar.

”Letonia, care a aderat la Uniunea Europeană acum 20 de ani, este un partener important pentru Republica Moldova în procesul de aderare și un exemplu de transformare democratică și economică – o țară care a demonstrat că prin reforme consecvente se pot obține securitate, prosperitate și o viață mai bună pentru cetățeni”, a declarat Maia Sandu.

Amintim că, președinta Parlamentului Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, efectuează, în perioada 14 – 15 aprilie curent, o vizită în Republica Moldova. Demnitarul leton are planificate întrevedere cu mai mulți oficiali moldoveni.

Marți, 15 aprilie, președinta Parlamentului Letoniei va merge la Ungheni, unde va avea întrevederi cu reprezentanți ai autorităților publice locale. Aceasta este prima vizită a președintei parlamentului leton, Daiga Mieriņa, în Republica Moldova.