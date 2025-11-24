Încă o femeie a fost ucisă de partenerul ei. Bărbatul susține că a găsit-o moartă în casă

O femeie de 49 de ani din județul Olt a fost ucisă de partenerul ei de 45 de ani, după ce, în urma unui conflict provocat de consumul de alcool, bărbatul a lovit-o cu o seară înainte. Acesta susținea inițial că a găsit-o fără suflare în locuința lor, dar autoritățile au stabilit că femeia a murit din cauza rănilor suferite, potrivit IPJ Olt.

Poliţiştii din judeţul Olt au fost sesizaţi duminică, prin apel 112, că o femeie din comuna Voineasa a fost găsită moartă în locuinţă de către partenerul său.

”Din primele verificări, poliţiştii au identificat trupul neînsufleţit al unei femei, în vârstă de 49 de ani, care prezenta urme de violenţă. Trupul acesteia a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, în vederea efectuării autopsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului” au transmis IPJ Olt.

Ancheta poliţiştilor din Olt a stabilit că femeia a murit ca urmare a rănilor suferite în urma agresiunii partenerului său. Investigaţiile au fost realizate de o echipă complexă de cercetare, sub coordonarea unui procuror criminalist.

Potrivit anchetatorilor, agresiunea a avut loc în seara zilei de 22 noiembrie, pe fondul unui conflict intrafamilial generat de consumul de alcool. Victima locuia împreună cu bărbatul, în vârstă de 45 de ani.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru omor şi violenţă în familie. Măsura a fost dispusă după administrarea probelor în cazul morţii partenerei sale.

Bărbatul de 45 de ani urmează să fie prezentat Tribunalului Olt cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.