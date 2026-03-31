În timp ce Iranul atacă Occidentul, copiii liderilor săi prosperă în universitățile americane

În timp ce liderii iranieni continuă să adopte o retorică ostilă față de Statele Unite, inclusiv prin declarații publice și manifestații simbolice, mai mulți membri ai familiilor acestora trăiesc, studiază sau ocupă poziții academice în instituții de învățământ prestigioase din SUA, potrivit New York Post.

Situația a atras atenția unor analiști și activiști, care ridică întrebări legate de securitate, influență și coerența discursului politic promovat de regimul de la Teheran.

Potrivit informațiilor publicate de New York Post, copiii unor lideri sau oficiali iranieni sunt înscriși sau activează ca profesori în universități precum University of Massachusetts, Union College din statul New York și George Washington University. Aceștia ocupă poziții în domenii variate, de la matematică și inginerie până la medicină.

Un exemplu este Leila Khatami, profesor de matematică la Union College, fiica fostului președinte iranian Mohammad Khatami. De asemenea, Ehsan Nobakht este profesor asociat de medicină la George Washington University, fiind fiul unui fost oficial din sistemul de sănătate iranian.

Analistul Janatan Sayeh, afiliat Foundation for the Defense of Democracies, a declarat: „Aș crede că există un risc de securitate, deoarece academicienii iranieni au fost esențiali în formarea opiniei publice de stânga din SUA, inducând în eroare liberalii să creadă că regimul este mai progresist, când acesta continuă să promoveze aceeași agendă dură”.

Un caz intens discutat este cel al Fatemeh Ardeshir-Larijani, medic oncolog și fiica lui Ali Larijani, considerat lider de facto al Iranului înainte de moartea sa într-un atac aerian. Aceasta a activat la Winship Cancer Institute din cadrul Emory University, însă instituția a încetat colaborarea cu ea în ianuarie, pe fondul presiunilor publice.

Activista pentru drepturile omului Lawdan Bazargan a afirmat: „Fatemeh Larijani … fiica lui Ali Larijani a venit în Statele Unite pentru tratament împotriva cancerului, chiar în țara pe care sistemul familiei sale o condamnă, în timp ce milioane de iranieni nu au acces la servicii medicale de bază și oportunități”.

De asemenea, o petiție online semnată de peste 156.000 de persoane a cerut deportarea acesteia, în timp ce alte demersuri similare au vizat verificarea statutului de imigrare al altor persoane afiliate regimului.

Potrivit estimărilor experților și ale disidenților iranieni, între 4.000 și 5.000 de rude ale unor oficiali sau membri ai aparatului de stat iranian trăiesc în Statele Unite. Alte câteva sute s-au stabilit în Canada și Australia.

I FIGLI DEGLI AYATOLLAH IRANIANI Diventavano professori nelle università statunitensi. Leila Khatami — Figlia di Mohammad Khatami Zahra Mohaghegh Damad → Figlia dell'ayatollah Mostafa Mohaghegh Damad (prominente chierico sciita) e nipote di Ali Larijani Zeinab Hajjarian →… pic.twitter.com/mX6e301KeJ — michelino riformato (@michelinorifor1) March 21, 2026

Lawdan Bazargan a explicat:

„În practică, puterea în Iran este concentrată într-o rețea relativ închisă de familii interconectate și figuri politice”.

Printre persoanele menționate se numără și Zahra Mohaghegh, profesor în domeniul ingineriei nucleare la University of Illinois Urbana-Champaign, precum și Zeinab Hajjarian, profesor de inginerie biomedicală la University of Massachusetts Lowell, fiica unui cofondator al Ministerului Informațiilor din Iran.

Criticii regimului iranian susțin că există o discrepanță între discursul oficial anti-occidental și realitatea în care membrii familiilor liderilor beneficiază de educație și oportunități în Occident.

Un critic anonim al regimului a declarat: „Au transformat Iranul într-un iad pentru noi, iranienii, în timp ce copiii lor trăiesc în Occident, ocupând poziții cheie în universități și răspândind valori anti-occidentale”.

În același timp, unii observatori consideră că distincția dintre reformiști și conservatori în Iran este tot mai puțin relevantă. Bazargan a afirmat:

„Pentru o mare parte a societății iraniene, ideea de ‘reformist versus conservator’ și-a pierdut sensul. Este văzută ca o diviziune internă în cadrul aceluiași sistem”.