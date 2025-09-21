Implicare socială, proiecte și comunitate. Povestea familiei Țoc care a transformat binele într-o carieră. Video

O noua ediție a podcastului „Picătura de business” a fost difuzată pe canalul de Youtube „Hai România”. Sorin Andreiana, redactor-șef Revista Capital, i-a avut ca invitați pe Ana Maria și Valentin Țoc, doi oameni care și-au dedicat cariera faptelor bune, fiind inițiatorii ROD și fondatorii proiectului Umani. Cei doi antreprenori se dedicată creării de experiențe autentice și unice, dar și dezvoltării unei comunități implicate și active.

ROD este un proiect complex, un spațiu creativ și de învățare, care aduce cu sine un impact real. Un proiect desfășurat în cadrul ROD este „Școala de fapte bune”, care îi implică pe cei mici în proiecte relevante și sociale. De asemenea, cei doi au pus bazele proiectului „Umani”, o nouă afacere educațională care predă adulților arta de a crea experiențe memorabile și cu impact.

Cei doi invitați au în spate o istorie lungă de „fapte bune”. Ambii provin din comunități parohiale și s-au cunoscut acum 10 ani la un proiect comunitar, descoperind o pasiune comună pentru lucrul cu oamenii și crearea de proiecte sociale. „De acum 10 ani am început să dezvoltăm proiecte cu sens pentru oameni”, a spus Ana Maria.

Valentin s-a implicat în proiecte sociale încă din gimnaziu, una dintre inițiative fiind transformarea Colegiului Sfântul Nicolae din Iași într-o comunitate de 400 de studenți implicați în diverse activități. Astfel, Valentin a contribuit la formarea acestor tineri. „Era un loc în care le arătam că se poate. Este simplu, trebuie doar să-ți dorești și resursele vin într-un fel sau altul. Cei care și-au descoperit această nevoie sau abilitate de a transforma oameni și de a-i face să facă bine la rândul lor bine s-au dus pe acest drum și au continuat mulți ani după”, a explicat Valentin.

Ana Maria a studiat relații publice și jurnalism. A organizat primul său proiect comunitar la 14 ani și s-a specializat în crearea de experiențe și evenimente, un exemplu fiind Concertul de Colinde pentru Mitropolia Moldovei și Bucovinei. „Primul meu proiect a fost de impact și atunci mi-am dat seama că eu asta îmi doresc să fac toată viața. Am făcut foarte multe evenimente pentru comunitatea locală. Mă bucur că am ales să studiez în zona de jurnalism pentru că am învățat foarte bine să comunic oamenilor. Eu mă consider organizator de experiențe, creator de experiențe”, a precizat Ana.

Implicarea în comunitate este un aspect care face diferența și ajută la dezvoltarea tinerilor, și nu numai. Toate inițiativele pe care cei doi invitați le-au pus în practică s-au axat pe crearea unor contexte în care oamenii să poată evolua.

„S-au tot adunat proiecte care puneau în centrul lor elevi sau studenți care aveau nevoie de contexte de implicare. Așa mi-am dat seama că mie îmi place foarte mult să creez contexte de implicare și contexte de dezvoltare sau de creștere în care oamenii să se dezvolte. Întâi să-și găsească ce-i pasionează, să identifice ce le place, să le pună la un loc și apoi să le dezvolte în viața lor, fie profesională, fie personală, fie voluntariat sau implicare în comunitate. Omul are nevoie să fie împreună cu ceilalți, să se construiască pe sine împreună cu ceilalți. Cred că s-au adunat de-a lungul timpului câteva mii de proiecte în care noi, eu și Ana, ne-am implicat. Mi-a plăcut foarte mult să văd oamenii crescând”, spune Valentin.

Ana și Valentin s-au implicat pentru a oferi oamenilor un loc unic. Este vorba despre ROD, spațiu creativ și de învățare, din Piatra Neamț. Proiectul a început în 2019 și a ajutat sute de oameni. Scopul a fost să stimuleze dorința de implicare, mai ales a tinerilor, oferind o alternativă non-digitală și creativă.

„ROD este un proiect al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, pe care noi l-am crescut din stadiul inițial. Aveam o clădire la gri care era o fostă centrală pentru blocuri. După ce ne-am mutat din Iași în Piatra Neamț, ne-a fost prezentată clădirea asta și ne-au spus <haideți să faceți ceva aici>. N-am știut cu ce să începem. Propunerea inițială era de a ne axa pe o comunitate de vârstnici, dar nu ne regăseam pentru că noi aveam multe colaborări cu tineri. Și am stat foarte mult, am gândit-o și așa a luat naștere ROD, proiectul de astăzi.

Ideea este că ne-am dorit foarte mult să creștem dorința de implicare a oamenilor și a tinerilor în mod special. Era și o alternativă la activitățile sau implicarea în comunitate. Astfel încât familiile, mamele, părinții și bunicii să vină cu nepoții și copii la un alt fel de activitate. Este un spațiu în care dai frâu liber imaginației și găsești soluții altfel, poate outside the box, sau dai drumul unor inovații, găsești soluții inovative la probleme mai mici”, a explicat Ana.

ROD este un spațiu de aproape 400 mp, cu 6 săli și un hol mare. Este conceput ca o experiență în sine, cu mobilier creat de artizani locali.

„Inițial am lăsat mai mulți oameni să treacă. Făceam ateliere la început, care erau din zona creativă. Dar niciodată n-am simțit că zona asta creativă trebuie să se limiteze doar la a lucra cu mâna și a dezvolta niște abilități, ci lucrul acela care iese trebuie să capete un sens, să aibă o finalitate. Și încet încet, cu copiii participând la ateliere, am văzut că sunt extrem de doritori, că vor să ajute. În sufletul unui copil de la șapte ani, că asta e vârsta minimă cu care am lucrat, este o dorință extraordinară de implicare. Este un lucru pe care noi, adulții, de multe ori îl uităm. Așa a luat naștere <Școala de fapte bune>”, a spus Ana.