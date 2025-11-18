Impactul unui sprijin american pentru Ungaria este incert, susține Fitch

Agenția de rating Fitch avertizează că posibilul ajutor financiar american pentru Ungaria, estimat între 10 și 20 de miliarde de dolari și menționat de premierul Viktor Orban ca fiind convenit cu fostul președinte Donald Trump, este dificil de integrat în evaluarea ratingului țării.

Agenția de rating subliniază că, deși un astfel de sprijin ar putea fi perceput ca pozitiv, lipsa detaliilor privind modul de implementare, condițiile și momentul activării îl face greu de cuantificat în analiza actuală.

Erich Arispe, șeful diviziei de ratinguri suverane pentru Europa emergentă din cadrul Fitch, a explicat că un mecanism de acest tip funcționează mai degrabă ca o plasă de siguranță, nu ca o necesitate imediată.

În opinia oficialului Fitch, Ungaria are deja acces constant la piețele de capital și beneficiază de surse diverse de finanțare, ceea ce face neclară necesitatea unui sprijin suplimentar pentru menținerea stabilității externe.

Comentariile vin într-un context în care guvernul de la Budapesta a majorat recent ținta de deficit bugetar la 5% din PIB pentru 2025 și 2026, peste estimările Fitch, care anticipa un deficit de 4,6% în acest an. Agenția consideră că relaxarea fiscală este parțial justificată de pachetul de reduceri de taxe și creșteri salariale implementat înainte de alegerile din 2026.

Ungaria are în prezent un rating BBB cu perspectivă stabilă și o datorie publică de 72% din PIB, semnificativ peste media de 58% pentru statele cu același rating. În același timp, deficitul primar al țării rămâne sub 1% din PIB.

Arispe a subliniat că Fitch se concentrează pe „traiectoria datoriei și acumularea de riscuri”, nu doar pe nivelul absolut al îndatorării, iar posibila plasă financiară americană nu ar influența automat ratingul țării fără informații clare despre condițiile și modul de utilizare.

Fitch notează că orice impact pozitiv al sprijinului american asupra ratingului Ungariei ar depinde de detalii concrete privind implementarea și de momentul în care acest mecanism ar putea fi activat, subliniind că, pentru moment, acesta rămâne mai mult o plasă de siguranță decât o necesitate reală.