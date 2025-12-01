Imnul României, cântat la 10.000 de metri. Episod inedit de Ziua Națională

Un tânăr jandarm de 21 de ani a cântat „Deșteaptă-te, române!” la vioară într-un zbor Tarom, iar un veteran bihorean de 76 de ani a mers din nou la Alba Iulia cu pancarta satului său. Cele două evenimente de 1 Decembrie au emoționat România.

În cadrul unui zbor Tarom operat de Ziua Națională a României, un jandarm în vârstă de 21 de ani a interpretat imnul național la vioară. Momentul a fost filmat de pasageri și s-a răspândit rapid în mediul online, fiind preluat de mai multe publicații.

Autorul gestului este sergentul major Marius Alexandru Oancea, originar din Pitești. Acesta este absolvent al Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi Drăgășani, unde a finalizat studiile în iulie 2025, și al Școlii Populare de Arte Pitești, unde a studiat vioara timp de cinci ani.

Marius Alexandru Oancea a transmis, prin intermediul unei declarații oferite pentru Gândul, că reacțiile pozitive ale pasagerilor și interesul ridicat pentru înregistrare l-au surprins.

Declarația sa integrală este următoarea:

„Sunt foarte încântat de succesul pe care l-a avut materialul video în care am cântat imnul, la vioară, în avion. Este o onoare pentru mine să reprezint Jandarmeria la acest nivel și mă bucur că oamenii au rezonat cu demersul meu. Am fost și eu foarte emoționat când am văzut reacțiile oamenilor, la cald, iar când am văzut și materialul video, ulterior, am avut iar emoții, parcă eram din nou în avion.

Suntem mai mulți colegi care am dezvoltat ideea de a realiza acest material video, nu este doar meritul meu. Consider că este succesul unei echipe. Chiar ne bucurăm că oamenilor le-a plăcut atât de mult și ne-a oferit motivația de a mai face și altele.

Am primit o mulțime de mesaje de la colegii mei din școala militară. M-au felicitat pentru filmare. M-au încurajat să fac și altele.”

Jandarmeria Română nu a transmis, până la ora redactării materialului, un punct de vedere oficial referitor la momentul din zborul Tarom.

În aceeași zi, în Alba Iulia au avut loc ceremoniile dedicate Zilei Naționale. Printre participanți s-a aflat și Vasile Torj, un bărbat în vârstă de 76 de ani din comuna Dușești, județul Bihor. Acesta este prezent anual la evenimentele organizate în Cetatea Marii Uniri, unde aduce cu el o pancartă pe care sunt trecute numele delegaților satului său la Marea Unire de la 1918.

Participarea sa a atras atenția participanților și a fost consemnată de presa locală. Bărbatul a purtat port popular și a transmis că este prezent an de an pentru a marca momentul istoric.

El a declarat: „Am venit unde, acum 107 ani, românii au spus DA pentru Unire. Particip cu bucurie, dar și cu o oarecare tristețe. Situația degenerează pe an ce trece. Nu se acceptă asemenea mahalagisme, nu venim aici ca să facem politică, venim să avem un moment de reculegere și de pioșenie. Așa îi respectăm pe cei care s-au sacrificat, nu cu Huoo.”

Vasile Torj este prezent constant la festivitățile de 1 Decembrie, fiind cunoscut în comunitatea locală pentru faptul că se deplasează anual la Alba Iulia în port popular, purtând pancarta realizată de el.

Momentul din avionul Tarom și participarea veteranului din Bihor au fost doar două dintre situațiile consemnate în contextul Zilei Naționale. Ceremoniile oficiale au avut loc în București, Alba Iulia și în mai multe orașe mari ale țării, fiind organizate parade, depuneri de coroane și activități culturale.

De asemenea, în capitală, mii de persoane au participat la tradiționala paradă militară organizată la Arcul de Triumf. Evenimentul a inclus prezentarea tehnicii forțelor armate, un segment aerian și defilarea militarilor români și aliați.

În Alba Iulia, evenimentele au început încă de dimineață, cu o serie de ceremonii militare, urmate de un program cultural-artistic și de reconstituiri istorice. Orașul a fost punctul cu cea mai mare afluență de public din țară, conform datelor autorităților locale. Din păcate, evenimentele negative nu au lipsit de la Alba Iulia.