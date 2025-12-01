Ce poți face în București de 1 Decembrie: ghid complet de distracție

Bucureștenii se pot bucura pe 1 Decembrie de o mulțime de evenimente și activități dedicate Zilei Naționale a României. Capitala oferă opțiuni variate pentru toate gusturile: de la târguri festive și concerte, la spectacole de teatru, muzică folclorică și vizite culturale.

Un punct central al sărbătorii este Târgul de Crăciun din Piața Constituției, deschis special pentru 1 Decembrie. Vizitatorii vor putea admira cel mai înalt brad ecologic din țară, Casa lui Moș Crăciun, o roată panoramică și un carusel cu etaj, dar și spectacole de teatru și alte atracții. Peste 120 de căsuțe vor oferi delicii culinare și produse artizanale, perfecte pentru cadouri sau răsfățuri gastronomice.

În Parcul Drumul Taberei, West Side Christmas Market va fi animat astăzi de concertul trupei Vunk. Cei care doresc să sărbătorească Ziua Națională cu prânz festiv pot merge la J’ai Bistrot, unde atmosfera este pregătită special pentru eveniment.

Pentru o experiență autentic românească, Berăria H devine locul ideal. Aici, publicul va putea urmări dansuri populare, muzică live și ritmuri tradiționale alături de Ansamblul folcloric Românașii. Seara va fi completată de recitalul lui Ionel Tudorache și taraful său. Accesul este gratuit.

Iubitorii de muzică rock pot merge la club Expirat, unde Byron susține un concert aniversar de 19 ani. Cei interesați de istorie și tradiție pot vizita Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din Parcul Herăstrău. Târgul de Sfântul Andrei aduce produse tradiționale realizate de meșteșugari, iar Asociația Tradiția Militară va prezenta echipamente specifice anului 1918 după parada militară de la Arcul de Triumf.

Cultura vizuală și arta sunt reprezentate de Muzeul Național de Artă al României, unde publicul poate vizita gratuit trei expoziții temporare: „RomânIA – reprezentarea identitară a portului popular în artă”, „József Klein și Școala de la Baia Mare” și „Covoare Zburătoare – Thomas Ruff & Transilvania & Anatolia”.

Iubitorii de teatru pot merge la Teatrul Național București – TNB, unde se joacă spectacole precum „Dineu cu proști”, „Nimic nu e întâmplător” și „Moroi și Păpădii”. Art Safari aduce expoziția temporară „Farmecul Antichității”, cu accent pe arta italiană, iar Muzeul Național de Istorie a României oferă acces gratuit la exponatele sale permanente.