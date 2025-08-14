Social Imagini rare cu un râs filmat în Parcul Național Semenic-Cheile Carașului. Video







Un exemplar de râs, una dintre cele mai impresionante specii carnivore din fauna României, a fost înregistrat recent de camerele de monitorizare amplasate în Parcul Național Semenic - Cheile Carașului. Imaginile au fost publicate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva.

Observarea animalelor sălbatice prin sisteme de supraveghere video face parte din activitățile curente desfășurate de administrațiile ariilor naturale protejate. Monitorizarea implică prezența constantă în teren a specialiștilor, care colectează și analizează date esențiale pentru studierea comportamentului și a dinamicii speciilor protejate, precum râsul.

Râsul (Lynx lynx) este un prădător adaptat pentru a se deplasa neobservat în mediul său natural. Acest carnivor evită aglomerația și se mișcă cu grijă prin pădurile dese, unde își marchează teritoriul și selectează cu atenție locurile de vânătoare.

În timpul sezonului de împerechere, comportamentul râsului devine și mai prudent, evitând confruntările directe cu alți masculi pentru a nu-și pune în pericol viața.

Cu o speranță de viață de aproximativ 17 ani în habitatul natural, râsul se remarcă prin simțurile sale foarte dezvoltate: are un auz fin, un miros acut și o vedere excepțională, inclusiv pe timp de noapte.

De altfel, vânează adesea în întuneric, folosindu-și abilitățile de prădător pentru a surprinde prada prin atacuri rapide și salturi ample. Prezența râsului este considerată un semn al echilibrului ecologic, fiind un indicator important al unui mediu natural sănătos.

Unul dintre locurile unde această specie poate fi observată în libertate este Parcul Național Semenic - Cheile Carașului. Aflat în sud-vestul României, parcul se întinde pe o suprafață de 36.052 de hectare și se află sub administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Zona protejată include opt rezervații naturale, dedicate conservării stricte a biodiversității, și oferă, totodată, o varietate de trasee și obiective turistice, maia rată Romsilva în postarea de pe social media.