International Panică pe o plajă frecventată de români. Rechinii s-au apropiat de mal







Turcia. În stațiunea Bodrum, frecventată de mulți turiști români, mai mulți rechini au fost observați aproape de țărm. Autoritățile au evacuat imediat înotătorii și persoanele aflate pe plajă.

Martorii susțin că prădătorii marini au fost depistați cu ajutorul unei drone, cu puțin timp înainte să ajungă aproape de oamenii aflați în apă. „Rechinii s-au apropiat foarte mult, au fost observați cu o dronă, înainte să se întâmple ceva grav”, a declarat un turist rus, citat de pravda.ru.

După semnalarea pericolului, autoritățile au evacuat plaja și au recomandat turiștilor să rămână pe uscat până când animalele dispar complet. După câteva ore de monitorizare atentă, zona a fost declarată sigură, iar înotătorii au putut reveni în apă, cu recomandarea de a fi prudenți.

Specialiștii afirmă că temperaturile mai ridicate ale apei și schimbarea curenților marini pot atrage prădătorii mai aproape de țărm. Autoritățile nu au emis deocamdată avertizări oficiale și nu au confirmat specia rechinilor observați.

Nu este primul incident de acest fel pe litoralul turcesc în acest sezon. În stațiunea Alanya, un turist rus a filmat un rechin aproape de mal și a alertat imediat echipele de salvare.

În vara anului 2022 o femeie de 44 de ani din Suceava, aflată în vacanță în Egipt și pasionată de scufundări, a fost ucisă de un rechin.

Trupul ei a fost găsit la câteva ore după un alt atac, care a dus la moartea unei femei de 68 de ani. Cele două incidente s-au produs la o distanță de aproximativ 600 de metri unul de celălalt, în apele din zona Sahl Hasheesh.

Turista austriacă nu a murit pe loc. Deși era grav rănită, femeia de 68 de ani a reușit să ajungă la țărm, unde a fost preluată de o ambulanță. A suferit un infarct și a murit în timp ce era transportată la spital.