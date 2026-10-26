Fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ar fi părăsit sâmbătă locuința de protocol primită de la RA-APPS, după controversele apărute în vară în legătură cu atribuirea acesteia. În schimb, fostul premier Ilie Bolojan și Mihai Jurca, fost șef al Cancelariei Prim-ministrului, ar ocupa în continuare imobilele puse la dispoziție în timpul mandatelor, potrivit informațiilor publicate de Știripesurse.

Potrivit Știripesurse, fostul ministru ar fi eliberat imobilul sâmbăta trecută. Informația apare la câteva luni după discuțiile provocate de solicitarea unei locuințe de serviciu în București.

Atribuirea imobilului a stârnit controverse în vara anului 2026, când Dragoș Pîslaru ocupa portofoliul Investițiilor și Proiectelor Europene.

La acel moment, au apărut informații potrivit cărora ministrul solicitase o locuință de serviciu, deși în declarația sa de avere din 2024 erau menționate două proprietăți imobiliare.

Ulterior, au fost prezentate explicații privind situația acestora. Unul dintre apartamente fusese vândut în 2025, în timp ce al doilea imobil era folosit de părinții fostului ministru.

Pîslaru a susținut că nu putea locui împreună cu aceștia din cauza compartimentării locuinței și a problemelor medicale cu care se confruntau părinții săi.

În luna iulie, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis un comunicat prin care a prezentat circumstanțele în care Dragoș Pîslaru solicitase sprijinul RA-APPS pentru obținerea unei locuințe în Capitală. Instituția a explicat că proprietatea în care locuiau părinții fostului ministru fusese trecută anterior pe numele acestuia pentru simplificarea procedurilor succesorale.

„În trecut, locuinţa a fost transferată de către părinţi pe numele său pentru a evita o succesiune complicată, fiind însă clar faptul că părinţii dumnealui vor continua să locuiască în acel imobil şi vor avea oricând drepturi depline asupra acestuia. După numirea ca demnitar în 23 iunie 2025, ministrul Dragoş Pîslaru a solicitat RA-APPS sprijin pentru locuire în Bucureşti, explicând şi argumentând inclusiv cu fotografii faptul că nu poate locui cu părinţii săi cu vârste de 83 şi 88 de ani, având în vedere în primul rând configuraţia imobilului, respectiv aspecte ce ţin de afecţiunile medicale ale părinţilor şi spaţiul de care au nevoie. Ministrul a explicat că a demarat de ceva vreme procedurile pentru returnarea imobilului aflat pe numele său şi explicând faptul că nu a locuit şi nu poate locui în acesta. RA-APPS a răspuns că până la finalizarea notarială / înscrierea cadastrală a situaţiei imobilului nu îi poate oferi o locuinţă de serviciu”, se menționa în comunicatul MIPE.

Potrivit explicațiilor prezentate atunci, fostul ministru începuse procedurile pentru transferarea înapoi a proprietății către părinții săi. RA-APPS condiționase însă atribuirea unei locuințe de serviciu de finalizarea formalităților notariale și cadastrale.

În timp ce Dragoș Pîslaru ar fi părăsit imobilul primit de la RA-APPS, situația altor doi foști oficiali guvernamentali ar fi rămas neschimbată. Conform informațiilor publicate de Știripesurse, fostul premier Ilie Bolojan și Mihai Jurca, fostul șef al Cancelariei Prim-ministrului, nu ar fi predat încă locuințele de protocol pe care le-au folosit în perioada în care au ocupat funcțiile respective.

Nu au fost prezentate informații despre termenele la care cele două imobile ar urma să fie eliberate.

De asemenea, nu este cunoscut dacă Ilie Bolojan sau Mihai Jurca au oferit explicații privind păstrarea locuințelor după încheierea mandatelor.

Separat de situația imobilelor RA-APPS, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ar urma să aibă loc modificări în conducerea administrativă.

Marilena Balabuti, care ocupă funcția de secretar general, ar urma să fie eliberată din post, potrivit informațiilor prezentate de publicația citată.

O decizie similară l-ar putea viza pe Petronel Munteanu, actualul secretar general adjunct al ministerului. Sursele citate susțin că ambii oficiali ar fi beneficiat de sprijinul PNL pentru numirea în funcții.

Până în prezent, informațiile referitoare la posibila încetare a mandatelor celor doi nu au fost însoțite de o confirmare oficială din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.