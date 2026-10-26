Politica

Ilie Bolojan nu și-ar fi eliberat locuința de protocol. Ce a făcut Dragoș Pîslaru

Ilie Bolojan nu și-ar fi eliberat locuința de protocol. Ce a făcut Dragoș PîslaruIlie Bolojan. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ar fi părăsit sâmbătă locuința de protocol primită de la RA-APPS, după controversele apărute în vară în legătură cu atribuirea acesteia. În schimb, fostul premier Ilie Bolojan și Mihai Jurca, fost șef al Cancelariei Prim-ministrului, ar ocupa în continuare imobilele puse la dispoziție în timpul mandatelor, potrivit informațiilor publicate de Știripesurse.

Potrivit Știripesurse, fostul ministru ar fi eliberat imobilul sâmbăta trecută. Informația apare la câteva luni după discuțiile provocate de solicitarea unei locuințe de serviciu în București.

De ce a solicitat Dragoș Pîslaru o locuință de protocol

Atribuirea imobilului a stârnit controverse în vara anului 2026, când Dragoș Pîslaru ocupa portofoliul Investițiilor și Proiectelor Europene.

La acel moment, au apărut informații potrivit cărora ministrul solicitase o locuință de serviciu, deși în declarația sa de avere din 2024 erau menționate două proprietăți imobiliare.

Pensionarii care ar putea primi bani înapoi de la stat. Cum ar urma să fie restituite sumele
Pensionarii care ar putea primi bani înapoi de la stat. Cum ar urma să fie restituite sumele
Cea mai mare greșeală când faci omleta
Cea mai mare greșeală când faci omleta

Ulterior, au fost prezentate explicații privind situația acestora. Unul dintre apartamente fusese vândut în 2025, în timp ce al doilea imobil era folosit de părinții fostului ministru.

Pîslaru a susținut că nu putea locui împreună cu aceștia din cauza compartimentării locuinței și a problemelor medicale cu care se confruntau părinții săi.

Explicațiile oferite de Ministerul Investițiilor în luna iulie

În luna iulie, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis un comunicat prin care a prezentat circumstanțele în care Dragoș Pîslaru solicitase sprijinul RA-APPS pentru obținerea unei locuințe în Capitală. Instituția a explicat că proprietatea în care locuiau părinții fostului ministru fusese trecută anterior pe numele acestuia pentru simplificarea procedurilor succesorale.

„În trecut, locuinţa a fost transferată de către părinţi pe numele său pentru a evita o succesiune complicată, fiind însă clar faptul că părinţii dumnealui vor continua să locuiască în acel imobil şi vor avea oricând drepturi depline asupra acestuia.

După numirea ca demnitar în 23 iunie 2025, ministrul Dragoş Pîslaru a solicitat RA-APPS sprijin pentru locuire în Bucureşti, explicând şi argumentând inclusiv cu fotografii faptul că nu poate locui cu părinţii săi cu vârste de 83 şi 88 de ani, având în vedere în primul rând configuraţia imobilului, respectiv aspecte ce ţin de afecţiunile medicale ale părinţilor şi spaţiul de care au nevoie.

Ministrul a explicat că a demarat de ceva vreme procedurile pentru returnarea imobilului aflat pe numele său şi explicând faptul că nu a locuit şi nu poate locui în acesta. RA-APPS a răspuns că până la finalizarea notarială / înscrierea cadastrală a situaţiei imobilului nu îi poate oferi o locuinţă de serviciu”, se menționa în comunicatul MIPE.

Potrivit explicațiilor prezentate atunci, fostul ministru începuse procedurile pentru transferarea înapoi a proprietății către părinții săi. RA-APPS condiționase însă atribuirea unei locuințe de serviciu de finalizarea formalităților notariale și cadastrale.

Dragoș Pîslaru

Dragoș Pîslaru. Sursă foto: gov.ro

Ilie Bolojan și Mihai Jurca nu și-ar fi eliberat locuințele de protocol

În timp ce Dragoș Pîslaru ar fi părăsit imobilul primit de la RA-APPS, situația altor doi foști oficiali guvernamentali ar fi rămas neschimbată. Conform informațiilor publicate de Știripesurse, fostul premier Ilie Bolojan și Mihai Jurca, fostul șef al Cancelariei Prim-ministrului, nu ar fi predat încă locuințele de protocol pe care le-au folosit în perioada în care au ocupat funcțiile respective.

Nu au fost prezentate informații despre termenele la care cele două imobile ar urma să fie eliberate.

De asemenea, nu este cunoscut dacă Ilie Bolojan sau Mihai Jurca au oferit explicații privind păstrarea locuințelor după încheierea mandatelor.

Posibile schimbări în conducerea administrativă a Ministerului Investițiilor

Separat de situația imobilelor RA-APPS, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ar urma să aibă loc modificări în conducerea administrativă.

Marilena Balabuti, care ocupă funcția de secretar general, ar urma să fie eliberată din post, potrivit informațiilor prezentate de publicația citată.

O decizie similară l-ar putea viza pe Petronel Munteanu, actualul secretar general adjunct al ministerului. Sursele citate susțin că ambii oficiali ar fi beneficiat de sprijinul PNL pentru numirea în funcții.

Până în prezent, informațiile referitoare la posibila încetare a mandatelor celor doi nu au fost însoțite de o confirmare oficială din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Stiri calde

17:52 - Patric Hanganu, schimbare de imagine după doi ani de ezitare. Cum se simte artistul la o săptămână după transplantul ...

17:43 - Ilie Bolojan nu și-ar fi eliberat locuința de protocol. Ce a făcut Dragoș Pîslaru

17:37 - Accident pe DN1, în apropiere de București. Două persoane sunt încarcerate

17:36 - Salariul minim rămâne la 4.325 de lei la începutul lui 2027. Ce spun patronatele despre o creștere cu 600 de lei

17:30 - Comisia Europeană a acceptat planul Temu. Ce trebuie să facă platforma în următoarele luni

17:21 - O nouă taxă de doi euro pentru coletele care ajung în UE din afara blocului comunitar. Cum se calculează suma pentru ...

HAI România!

Urmează România? Serbia a căzut sub asaltul neomarxismului

Urmează România? Serbia a căzut sub asaltul neomarxismului

România, în fața unor provocări economice majore: energia scumpă și pierderea competitivității

România, în fața unor provocări economice majore: energia scumpă și pierderea competitivității

Cine a preluat frâiele puterii în România: PSD sau Nicușor Dan?

Cine a preluat frâiele puterii în România: PSD sau Nicușor Dan?

Proiecte speciale