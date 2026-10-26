USR și PNL au depus luni, 26 octombrie 2026, o nouă solicitare pentru înființarea comisiei parlamentare de anchetă „Mykonos-Nordis”, prin care vor să clarifice circumstanțele unor deplasări private către destinații de lux și sursele de finanțare ale acestora.

Cele două formațiuni cer conducerii Camerei Deputaților să supună inițiativa votului plenului, după ce demersul anterior a fost contestat de reprezentanții USR.

Solicitarea vizează atât zborurile asociate cazului Nordis, cât și deplasări mai recente către Mykonos și Nisa, la care ar fi participat politicieni, judecători și oameni de afaceri.

Potrivit inițiatorilor, comisia ar trebui să stabilească cine a organizat călătoriile, cine a participat și cine a suportat cheltuielile.

Diana Stoica, lidera grupului USR din Camera Deputaților, a cerut PSD să respecte regulamentul parlamentar și să permită votarea solicitării în plen.

„Cer PSD să respecte Regulamentul Camerei Deputaților și să supună votului plenului cererea noastră!”, a declarat aceasta, potrivit News.ro.

Reprezentanta USR susține că prima solicitare ar fi fost blocată prin decizii luate atât în Biroul Permanent, cât și în plen. Ea a afirmat că partidul nu va renunța la demersul de clarificare a deplasărilor și a surselor de finanțare.

Declarațiile reprezintă poziția politică a inițiatorilor. Înființarea unei comisii de anchetă nu echivalează cu stabilirea unor încălcări ale legii, iar eventualele responsabilități trebuie demonstrate prin procedurile legale aplicabile.

Potrivit solicitării prezentate de USR și PNL, comisia parlamentară ar trebui să reconstituie modul în care au fost organizate și desfășurate deplasările private către Mykonos și Nisa, inclusiv zborurile asociate cazului Nordis.

Investigația propusă ar urma să urmărească mai multe aspecte:

Participanții la deplasări: identitatea acestora și calitatea în care au luat parte la călătorii, publică sau privată.

identitatea acestora și calitatea în care au luat parte la călătorii, publică sau privată. Organizarea călătoriilor: persoanele care au inițiat deplasările, organizatorii, invitațiile și criteriile de selecție a participanților.

persoanele care au inițiat deplasările, organizatorii, invitațiile și criteriile de selecție a participanților. Costurile: cheltuielile pentru transport, cazare, mese, transferuri și alte activități.

cheltuielile pentru transport, cazare, mese, transferuri și alte activități. Finanțarea: identitatea persoanelor sau entităților care au achitat deplasările.

identitatea persoanelor sau entităților care au achitat deplasările. Interesele economice: eventualele interese ale organizatorilor, finanțatorilor și participanților.

Aceste informații ar putea contribui la clarificarea relațiilor dintre persoanele implicate, a modului de finanțare a călătoriilor și a eventualelor legături cu interese economice private.

Conform explicațiilor prezentate de USR, constituirea unei comisii parlamentare de anchetă presupune adoptarea unei hotărâri de către plenul Camerei Deputaților. Biroul Permanent are rolul procedural de a transmite proiectul de hotărâre pentru dezbatere și vot, susțin inițiatorii.

Prin urmare, depunerea solicitării nu înseamnă că ancheta a fost deja aprobată. Pentru ca aceasta să înceapă, este necesară parcurgerea procedurii parlamentare și adoptarea hotărârii de înființare.

USR și PNL propun o comisie formată din 25 de deputați, desemnați în funcție de configurația politică a Camerei Deputaților. Potrivit inițiativei, ședințele ar urma să fie publice, iar concluziile anchetei să fie comunicate public.

Noua solicitare readuce în atenția Parlamentului controversa privind deplasările private către destinații de lux și persoanele care le-ar fi finanțat. În această etapă, obiectivul declarat al inițiatorilor este obținerea unui vot în plen asupra înființării comisiei.

Un eventual vot favorabil ar permite demararea procedurilor pentru constituirea comisiei și stabilirea activității sale. Până la adoptarea unei hotărâri, însă, ancheta parlamentară rămâne o propunere, iar acuzațiile formulate în dezbaterea politică nu reprezintă, prin ele însele, constatări oficiale.