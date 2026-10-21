Justitie

DIICOT explică sechestrul din Dosarul Nordis. Imobilele pot fi vândute în anumite condiții

DIICOT explică sechestrul din Dosarul Nordis. Imobilele pot fi vândute în anumite condițiijustitie / sursa foto: arhiva EvZ
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Din cuprinsul articolului

DIICOT precizează că sechestrul instituit asupra a 184 de imobile și 14 terenuri în Dosarul Nordis vizează fapte noi de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, reținute în urma extinderii urmăririi penale. Procurorii susțin că măsura nu urmărește blocarea predării apartamentelor către cumpărători și poate fi ridicată punctual pentru încheierea contractelor de vânzare-cumpărare.

Într-un comunicat transmis miercuri, 21 octombrie 2026, DIICOT a explicat că noul sechestru este distinct de măsura anterioară, ridicată de judecător după admiterea unei contestații. Clarificarea vine după ce procurorii au anunțat instituirea sechestrului asupra proprietăților, în contextul extinderii anchetei și al depunerii a 363 de noi plângeri penale.

De ce a fost instituit un nou sechestru în Dosarul Nordis

Potrivit DIICOT, măsura asigurătorie a fost dispusă față de societățile suspecte în legătură cu faptele noi reținute în urma extinderii urmăririi penale pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Procurorii au subliniat că sechestrul nu a fost instituit pentru faptele pentru care fusese dispusă anterior o măsură similară, ridicată ulterior de judecătorul de drepturi și libertăți, ca urmare a admiterii contestației.

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Ancheta a fost extinsă în contextul celor 363 de plângeri penale noi, formulate de persoane fizice și juridice care se consideră prejudiciate. Măsura vizează 184 de imobile și 14 terenuri.

Sechestrul poate fi ridicat pentru finalizarea vânzărilor

DIICOT afirmă că scopul sechestrului asigurător este garantarea recuperării prejudiciului produs prin presupusele infracțiuni în dauna persoanelor vătămate, în special a clienților care au cumpărat sau au încheiat contracte pentru achiziția unor locuințe.

Instituția precizează că măsura nu urmărește împiedicarea predării apartamentelor către cumpărători. În acest sens, ordonanța din 19 octombrie 2026 prevede posibilitatea ridicării punctuale a sechestrului, la cererea suspectei și a persoanei vătămate, pentru finalizarea tranzacției.

Nordis

Sursă foto: Captură de ecran Nordis.com

Concret, ridicarea poate fi solicitată în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică și a predării imobilului către persoana vătămată sau partea civilă.

Această posibilitate nu înseamnă însă că toate proprietățile puse sub sechestru pot fi vândute automat. Procedura presupune o solicitare punctuală, în condițiile menționate de procurori.

Decizia Curții de Apel București din 15 octombrie

Clarificările DIICOT vin după ce, la 15 octombrie 2026, Curtea de Apel București a ridicat o parte din sechestrul instituit anterior asupra apartamentelor vizate de anchetă.

Ulterior, procurorii au dispus o nouă măsură asigurătorie, raportată la faptele noi și la extinderea urmăririi penale. Cele două măsuri trebuie diferențiate, întrucât noul sechestru are la bază acuzații suplimentare, potrivit explicațiilor oferite de DIICOT.

În acest context, instituirea sechestrului urmărește protejarea intereselor persoanelor care susțin că au fost prejudiciate, fără a exclude posibilitatea finalizării unor tranzacții imobiliare în condițiile stabilite de procurori.

Ce trebuie să știe cumpărătorii de locuințe

Pentru clienții Nordis care așteaptă încheierea contractelor sau predarea apartamentelor, precizările DIICOT indică existența unei proceduri prin care se poate solicita ridicarea sechestrului pentru un imobil individual.

Totuși, posibilitatea depinde de îndeplinirea condițiilor aplicabile și de parcurgerea procedurii necesare. Comunicatul nu anunță ridicarea generală a măsurii asupra celor 184 de imobile și nici asupra celor 14 terenuri.

În concluzie, DIICOT susține că noul sechestru din Dosarul Nordis urmărește garantarea recuperării eventualelor prejudicii, iar finalizarea unor vânzări rămâne posibilă prin ridicarea punctuală a măsurii, în condițiile prevăzute în ordonanță.

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