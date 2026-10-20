În mega-dosarul NORDIS, procurorii DIICOT au extins urmărirea penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Drept urmare, anchetatorii au luat și decizia de a pune sechestru pe 184 de imobile şi 14 terenuri în acest dosar în care există un lung șir de infracțiuni și mai pulte persoane puse szub acuzare.

Extinderea urmăririi penale s-a făcut ca urmare a unui număr de 363 de noi plângeri penale formulate atât de personae fizice, cât și juridice.

Din comunicatul de presă transmis de Direcția de Investigare a Criminalității Organizate reiese că apartamentele lau fost evaluate conform grilelor notariale:

Potrivit DIICOT, măsura a fost luată în continuarea activităţilor de urmărire penală efectuate în cadrul dosarului cu consecințe deosebit de grave. Extinderile urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave au fost dispuse la data de 10.10.2025, respectiv 18.08.2026, iar la baza acestora au stat cele 363 de plângeri penale noi, formulate de persoane vătămate persoane fizice sau juridice.

În ce privește dosarul NORDIS, trebuie menționat faptul că instanța Curții de Apel București a decis, în urmă cu câteva zile, ridicarea sechestrului asigurător pe apartamentele NORDIS din Mamaia, a căror evaluare a fost de peste 120 de milioane de euro. Totodată, prin această decizie definitivă, instanța a respins contestația formulată de Vladimir Ciorbă. Bunurile lui rămân sub măsura sechestrului asigurator.

Ca efect al acestei decizii, persoanele juridice cercetate de DIICOT pot efectua tranzacțiile cu apartamentele aflate în litigiu. Mai mult, conform deciziilor din adunările credictorilor, după această decizie a instanței, de ridicare a sechestrului ce fusese pusă pe activele firmelor, construcțiile de la Mamaia și Brașov vor putea fi finalizate.