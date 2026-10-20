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DIICOT a instituit un nou sechestru, pe 184 imobile, în dosarul NORDIS, evaluate la peste 12 milioane euro

DIICOT a instituit un nou sechestru, pe 184 imobile, în dosarul NORDIS, evaluate la peste 12 milioane euroNordis. Sursa foto: Nordis.ro
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Din cuprinsul articolului

În mega-dosarul NORDIS, procurorii DIICOT au extins urmărirea penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Drept urmare, anchetatorii au luat și decizia de a pune sechestru pe 184 de imobile şi 14 terenuri în acest dosar în care există un lung șir de infracțiuni și mai pulte persoane puse szub acuzare.

Extinderea urmăririi penale s-a făcut ca urmare a unui număr de 363 de noi plângeri penale formulate atât de personae fizice, cât și juridice.

DIICOT, despre evaluarea imobilelor puse sub sechestru

Din comunicatul de presă transmis de Direcția de Investigare a Criminalității Organizate reiese că apartamentele lau fost evaluate conform grilelor notariale:

„La data de 19 octombrie 2026, prin ordonanţă, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus luarea măsurii sechestrul asigurător asupra a 184 de imobile (155 apartamente, 8 parcări, 4 spaţii comerciale, un subsol şi 2 boxe, nefinalizate) şi 14 terenuri, evaluate la suma de 12.038.908,96 euro, conform grilelor notariale, până la concurenţa sumei de 58 milioane de euro, toate aparţinând unor societăţi comerciale cercetate într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general, toate în formă continuată”.

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Potrivit  DIICOT,  măsura a fost luată în continuarea activităţilor de urmărire penală efectuate în cadrul dosarului cu consecințe deosebit de grave. Extinderile urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave au fost dispuse la data de 10.10.2025, respectiv 18.08.2026, iar la baza acestora au stat cele 363 de plângeri penale noi, formulate de persoane vătămate persoane fizice sau juridice.

Decizia de ridicare a sechestrului dată recent de CAB

În ce privește dosarul NORDIS, trebuie menționat faptul că instanța Curții de Apel București a decis, în urmă cu câteva zile, ridicarea sechestrului asigurător pe apartamentele NORDIS din Mamaia, a căror evaluare a fost de peste 120 de milioane de euro. Totodată, prin această decizie definitivă, instanța a respins contestația formulată de Vladimir Ciorbă. Bunurile lui rămân sub măsura  sechestrului asigurator.

Ca efect al acestei decizii, persoanele juridice cercetate de DIICOT pot efectua tranzacțiile cu apartamentele aflate în litigiu. Mai mult, conform deciziilor din adunările credictorilor, după această decizie a instanței, de ridicare a sechestrului ce fusese pusă pe activele firmelor, construcțiile de la Mamaia și Brașov vor putea fi finalizate.

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