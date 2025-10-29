IDF acuză Hamas că a înscenat descoperirea rămășițelor unui ostatic. Crucea Roșie califică acțiunea drept „inacceptabilă”

Brigăzile al-Qassam, aripa armată a mișcării teroriste Hamas, au anunțat că au descoperit rămășițele a doi ostatici în timpul unor lucrări de excavare desfășurate în orașul Gaza, marți seară.

Anunțul vine la scurt timp după ce Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au publicat imagini care ar arăta o reînhumare și o „descoperire regizată” a rămășițelor unui alt ostatic, Ofir Tzarfati.

Într-o declarație difuzată de Brigăzile al-Qassam, reprezentanții grupării teroriste Hamas au susținut că au identificat corpurile a doi ostatici israelieni.

Gruparea a prezentat și numele acestora, însă până la momentul publicării, Forumul Familiilor Ostaticilor și Persoanelor Dispărute nu a oferit niciun comentariu oficial cu privire la autenticitatea informațiilor.

Potrivit comunicatului citat de publicațiile israeliene, operațiunea de căutare ar fi avut loc în nordul Fâșiei Gaza, într-o zonă afectată de recentele confruntări dintre Hamas și forțele israeliene.

Anunțul Hamas survine la scurt timp după ce IDF a publicat o înregistrare video surprinsă de o dronă militară, în care membri ai Hamas par să efectueze o „reînhumare” a rămășițelor lui Ofir Tzarfati, un ostatic israelian ucis anterior.

Potrivit IDF, imaginile arată cum luptători Hamas plasează rămășițele într-o groapă recent săpată, acoperindu-le ulterior cu pământ, înainte de a simula o redescoperire.

„Videoclipul surprinde membri Hamas care îngroapă rămășițele ostaticului și apoi pretind că le-au găsit în timpul unei operațiuni de căutare”, a transmis armata israeliană într-un comunicat.

Hamas lies. They know where the remaining hostages are. Staged excavations are not only abusive - these violations endanger the ceasefire. Drone footage shows Hamas moving & reburying body remains - then staging a false discovery for the Red Cross to witness. pic.twitter.com/PBtA7xSOo4 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 28, 2025

Fotografii publicate de agenția TPS-IL arată mai mulți palestinieni implicați în săpături sub controlul Hamas, desfășurate în Gaza pe 27 octombrie 2025.

Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) a calificat incidentul drept „inacceptabil”. Într-un comunicat emis marți, organizația a declarat:

„Este inacceptabil ca o recuperare înscenată a ostaticilor să aibă loc, mai ales atunci când atât de multe familii așteaptă informații despre cei dragi.”

CICR a subliniat că „returnarea rămășițelor către familii nu trebuie politizată” și a cerut ca toate acțiunile de acest tip să se desfășoare în conformitate cu dreptul internațional umanitar.

Biroul Prim-ministrului Israelului a anunțat marți seară că forțele IDF au lovit infrastructura utilizată de Hamas în sudul Fâșiei Gaza, după ce membri ai grupării au deschis focul asupra soldaților israelieni, încălcând astfel termenii actualului armistițiu.

„IDF a acționat împotriva unor poziții Hamas folosite pentru atacuri asupra trupelor israeliene”, se arată în comunicatul oficial.

Situația din Fâșia Gaza rămâne tensionată, în contextul în care negocierile pentru eliberarea ostaticilor continuă, iar comunitatea internațională solicită reținere din partea ambelor părți.