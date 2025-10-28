Netanyahu a ordonat atacuri puternice asupra Gazei: Hamas a rupt armistițiul

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a dispus reluarea atacurilor asupra Fâșiei Gaza, acuzând organizația Hamas că a încălcat armistițiul stabilit la începutul lunii octombrie. Decizia a fost anunțată după o reuniune pe tema securității naționale, în care s-a stabilit că armata israeliană trebuie să răspundă „imediat și decisiv”.

Conform comunicatului oficial, Netanyahu a cerut forțelor armate să inițieze lovituri puternice împotriva pozițiilor Hamas, considerând că acțiunile acestei organizații compromit eforturile de menținere a păcii și destabilizează regiunea.

„În urma consultărilor privind securitatea, prim-ministrul Netanyahu a dat instrucțiuni armatei să efectueze imediat atacuri puternice asupra Fâșiei Gaza”, se arată într-un comunicat al biroului său, scrie aljazeera.com.

Un oficial militar israelian, citat de Associated Press sub protecția anonimatului, a confirmat că trupele aflate în orașul Rafah au fost atacate marți, iar armata a răspuns imediat, incidentul evidențiind fragilitatea armistițiului aflat încă în vigoare.

În contextul tensionat generat de presupusele încălcări ale armistițiului, autoritățile israeliene iau în considerare măsuri suplimentare pentru a exercita presiune asupra Hamas. Potrivit surselor media locale, printre opțiunile discutate se numără oprirea livrărilor de ajutor umanitar către Fâșia Gaza, extinderea controlului militar asupra teritoriului și intensificarea atacurilor aeriene împotriva liderilor organizației.

De cealaltă parte, Hamas a transmis că a recuperat rămășițele unei persoane răpite și că intenționează să le predea în cursul serii, gest care ar putea avea implicații asupra negocierilor în desfășurare și asupra stabilității fragile a armistițiului.

Autoritățile israeliene au anunțat că sicriul predat luni de Hamas nu conținea trupul unui alt ostatic, așa cum era așteptat, ci rămășițele unei persoane deja recuperate de armata israeliană anul trecut. Potrivit testelor medico-legale, acestea aparțineau lui Ofir Tzarfati, decedat anterior, ceea ce a determinat o reacție fermă din partea guvernului de la Ierusalim.

Biroul premierului Benjamin Netanyahu a calificat acest gest drept o încălcare clară a acordului de încetare a focului stabilit în Fâșia Gaza, precizând că Hamas nu a respectat termenii conveniți privind predarea ostaticilor decedați. Potrivit autorităților israeliene, acest incident afectează în mod direct încrederea dintre părți și complică eforturile de mediere aflate în desfășurare.

Reprezentanții Hamas nu au oferit un răspuns imediat, însă au declarat anterior că intenționează să respecte acordul încheiat cu sprijinul SUA, Egiptului, Qatarului și Turciei, menționând că localizarea rămășițelor este dificilă din cauza distrugerilor masive provocate de conflictul armat.