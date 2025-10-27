Un document din 2020, semnat de un fost înalt oficial al Consiliului Național de Securitate al Israelului, dezvăluie modul în care Israelul a încurajat Qatarul să transfere bani în Fâșia Gaza, în ciuda faptului că o parte semnificativă a fondurilor ajungea la Hamas, a raportat postul public israelian KAN News duminică.

Fostul oficial, Ronen Levy, cunoscut sub pseudonimul „Maoz” și fost angajat al Shin Bet, a explicat în document că Qatarul acționa „prin intermediul Comitetului pentru Reconstrucția Gaza și al președintelui său, Alemadi (Mohammed Al Emadi), într-un mod continuu pentru a sprijini reconstrucția Fâșiei Gaza, oferind suport financiar populației din Gaza și conducând proiecte civile și de infrastructură în domeniul electricității, locuințelor, infrastructurii civile, medicinei și sprijinului pentru populație”.

Ulterior, Levy a fost numit de ministrul Eli Cohen în funcția de director general al Ministerului Afacerilor Externe și a acționat în principal ca intermediar pentru fondurile qatare.

Documentul menționează:

„Această asistență umanitară a continuat pe parcursul crizei coronavirusului. A fost vitală și a îmbunătățit situația umanitară din Gaza în această perioadă complicată”.

Potrivit scrisorii, „în ciuda numeroaselor provocări implicate în transferul asistenței, cooperarea și coordonarea între țările noastre au asigurat că aceasta continuă să ajungă la populația din Gaza”.

Imaginea distribuției de ajutoare umanitare din Gaza, realizată cu sprijinul Fundației Umane pentru Gaza (GHF), susținută de Statele Unite, arată locuitori care solicită provizii de bază în centrul Fâșiei Gaza pe 4 august 2025

Ronen Levy a subliniat în corespondența sa cu oficialii qatare importanța continuării transferului de asistență financiară umanitară prin mecanismul existent:

„Reiterăm importanța continuării transferului asistenței financiare umanitare qatareze prin mecanismul existent, adică Ambasadorul Alemadi și Comitetul Qatar pentru Reconstrucția Gaza, pentru a menține realizările excelente menționate anterior”.

Although AJ serves as a spokesperson for Qatar’s foreign policy, it has never mentioned Doha’s funding—over $100 million—to Netanyahu and his Likud Party to promote Qatar’s policies. Qatar was the first Gulf state to establish trade relations with Israel, a relationship that… pic.twitter.com/wqFz8jHQjC — red. (@redstreamnet) December 25, 2024

Potrivit sursei, fondurile qatare au fost esențiale pentru implementarea proiectelor de infrastructură și sprijin social, inclusiv în domeniul locuințelor și serviciilor medicale, și au contribuit la atenuarea dificultăților provocate de restricțiile impuse în regiune.

Documentul indică faptul că succesul acestor transferuri a fost posibil datorită unei coordonări constante între Israel și Qatar, care a permis ca fondurile să ajungă la beneficiarii vizați, în ciuda dificultăților logistice și politice.

Totodată, scrisoarea sugerează că menținerea mecanismului existent este considerată crucială pentru stabilitatea și continuarea proiectelor civile din Gaza.

Aceste informații oferă o perspectivă detaliată asupra modului în care fondurile internaționale sunt gestionate în regiune și asupra rolului actorilor interni și externi în asigurarea continuității asistenței umanitare.