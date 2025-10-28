Eliberarea palestinienilor trezește îngrijorări în rândul victimelor atacurilor din 7 octombrie 2023

Eliberarea a aproape 2.000 de prizonieri palestinieni în cadrul unui acord de încetare a focului între Israel și Hamas a stârnit reacții puternice din partea victimelor atacurilor anterioare.

Printre cei eliberați se află Iyad Fatafteh, condamnat pentru uciderea turistului american Kristine Luken și pentru tentativa de omor a israeliencei Tal Hartuv în 2010.

Această decizie a generat îngrijorări că astfel de măsuri ar putea încuraja noi acte de violență.

Tal Hartuv, în vârstă de 59 de ani, a declarat că aflarea despre eliberarea lui Fatafteh a readus la suprafață durerea trăită în urmă cu 15 ani.

„Nu există justiție și mă simt neputincioasă”, a spus Hartuv, care locuiește în Israel de peste 40 de ani.

Ea a adăugat că eliberarea acestuia a anulat cei 15 ani de vindecare, spunând: „Totul revine la suprafață din nou”.

Fatafteh, în vârstă de 47 de ani, a fost unul dintre cei aproape 2.000 de prizonieri eliberați de Israel ca parte a acordului mediat de președintele Trump.

În schimb, Hamas a eliberat ultimii 20 de ostatici israelieni și a promis să returneze corpurile a 28 de ostatici morți, dintre care aproximativ jumătate au fost deja predate.

Criticii acordului susțin că eliberarea prizonierilor condamnați pentru crime grave ar putea încuraja noi atacuri, având în vedere ratele ridicate de recidivă în rândul acestora.

De asemenea, acordul a reînviat dezbaterea privind practica Autorității Palestiniene de a compensa familiile prizonierilor, o politică denumită „plată pentru ucidere” de către critici.

În cadrul schimbului, au fost eliberați 250 de prizonieri cu pedepse lungi, dintre care unii au fost considerați amenințări pentru securitate și deportați în Egipt. Cu toate acestea, figuri precum Marwan Barghouti au fost excluse din acest schimb.

Opiniile israelienilor și palestinienilor privind acordul sunt profund împărțite. În timp ce mulți israelieni se tem că eliberarea prizonierilor va duce la o escaladare a violenței, palestinienii îi consideră pe aceștia eroi naționali.

Această divergență reflectă complexitatea și sensibilitatea situației din regiune.

Deși acordul de încetare a focului a adus o ușurare temporară, multe victime ale atacurilor și familiile acestora simt că măsurile luate nu vor preveni viitoare acte de violență.

Astfel, rămâne de văzut dacă acest acord va duce la o pace durabilă sau va reprezenta doar o pauză temporară în conflictul prelungit din regiune.