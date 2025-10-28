International

Eliberarea palestinienilor trezește îngrijorări în rândul victimelor atacurilor din 7 octombrie 2023

Comentează știrea
Eliberarea palestinienilor trezește îngrijorări în rândul victimelor atacurilor din 7 octombrie 2023Tal Hartuv / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Eliberarea a aproape 2.000 de prizonieri palestinieni în cadrul unui acord de încetare a focului între Israel și Hamas a stârnit reacții puternice din partea victimelor atacurilor anterioare.

Printre cei eliberați se află Iyad Fatafteh, condamnat pentru uciderea turistului american Kristine Luken și pentru tentativa de omor a israeliencei Tal Hartuv în 2010.

Această decizie a generat îngrijorări că astfel de măsuri ar putea încuraja noi acte de violență.

Eliberarea prizonierilor și reacțiile victimelor

Tal Hartuv, în vârstă de 59 de ani, a declarat că aflarea despre eliberarea lui Fatafteh a readus la suprafață durerea trăită în urmă cu 15 ani.

Nicușor Dan, pregătit să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu. PSD, în calculele pentru rotativa din 2027
Nicușor Dan, pregătit să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu. PSD, în calculele pentru rotativa din 2027
Bolojan, planuri mari pentru 2026: România va primi 10 miliarde de euro prin PNRR
Bolojan, planuri mari pentru 2026: România va primi 10 miliarde de euro prin PNRR

„Nu există justiție și mă simt neputincioasă”, a spus Hartuv, care locuiește în Israel de peste 40 de ani.

Ea a adăugat că eliberarea acestuia a anulat cei 15 ani de vindecare, spunând: „Totul revine la suprafață din nou”.

Fatafteh, în vârstă de 47 de ani, a fost unul dintre cei aproape 2.000 de prizonieri eliberați de Israel ca parte a acordului mediat de președintele Trump.

În schimb, Hamas a eliberat ultimii 20 de ostatici israelieni și a promis să returneze corpurile a 28 de ostatici morți, dintre care aproximativ jumătate au fost deja predate.

Controversele legate de acordul de încetare a focului

Criticii acordului susțin că eliberarea prizonierilor condamnați pentru crime grave ar putea încuraja noi atacuri, având în vedere ratele ridicate de recidivă în rândul acestora.

Hamas - Israel

Hamas - Israel / sursa foto: dreamstime.com

De asemenea, acordul a reînviat dezbaterea privind practica Autorității Palestiniene de a compensa familiile prizonierilor, o politică denumită „plată pentru ucidere” de către critici.

În cadrul schimbului, au fost eliberați 250 de prizonieri cu pedepse lungi, dintre care unii au fost considerați amenințări pentru securitate și deportați în Egipt. Cu toate acestea, figuri precum Marwan Barghouti au fost excluse din acest schimb.

Diferențele de opinie între israelieni și palestinieni privind acordul

Opiniile israelienilor și palestinienilor privind acordul sunt profund împărțite. În timp ce mulți israelieni se tem că eliberarea prizonierilor va duce la o escaladare a violenței, palestinienii îi consideră pe aceștia eroi naționali.

Această divergență reflectă complexitatea și sensibilitatea situației din regiune.

Deși acordul de încetare a focului a adus o ușurare temporară, multe victime ale atacurilor și familiile acestora simt că măsurile luate nu vor preveni viitoare acte de violență.

Astfel, rămâne de văzut dacă acest acord va duce la o pace durabilă sau va reprezenta doar o pauză temporară în conflictul prelungit din regiune.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:14 - Trump anunță de pe un portavion, o investiție de 10 miliarde de dolari a Toyota în SUA
14:06 - Nicușor Dan, pregătit să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu. PSD, în calculele pentru rotativa din 2027
13:59 - Eliberarea palestinienilor trezește îngrijorări în rândul victimelor atacurilor din 7 octombrie 2023
13:50 - A murit un celebru influencer. Avea doar 25 de ani
13:42 - Bolojan, planuri mari pentru 2026: România va primi 10 miliarde de euro prin PNRR
13:35 - Aderare Republicii Moldova la UE: în 2028, 2030 sau mai târziu?

HAI România!

SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog
SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog
Oana Micșoniu, BCR, la Gala Capital „Clienții sunt cei care ne inspiră de fiecare dată”
Oana Micșoniu, BCR, la Gala Capital „Clienții sunt cei care ne inspiră de fiecare dată”
Irina Munteanu, Veolia, la Gala Capital „Cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența”
Irina Munteanu, Veolia, la Gala Capital „Cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența”

Proiecte speciale