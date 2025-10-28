International

Tensiuni în nordul Cisiordaniei. Trei combatanți palestinieni, eliminați de armata israeliană

Tensiuni în nordul Cisiordaniei. Trei combatanți palestinieni, eliminați de armata israelianăIDF Sursa foto: X
Autoritățile israeliene au declarat marți dimineață că au ucis trei combatanți palestinieni în timpul unei operațiuni desfășurate în partea de nord a Cisiordaniei ocupate.

Potrivit poliției israeliene, cei trei bărbați au fost împușcați în momentul în care au ieșit dintr-o peșteră situată în apropierea orașului Jenin, un teritoriu cunoscut pentru prezența grupărilor militante.

Armata israeliană a precizat într-un comunicat că combatanții „au luat parte la activități teroriste în Jenin”, fără a oferi detalii suplimentare.

Două persoane au fost împușcate mortal în primul schimb de focuri, iar a treia, rănită inițial, a fost ucisă ulterior, conform declarațiilor oficiale israeliene.

Noul telefon Android promite să depășească Apple și Samsung la capitolele baterie și preț
Ultimul mesaj transmis de Ștefania Szabo. Cuvinte emoționante ale doctorului de la Spitalul din Buzău

Peștera, distrusă ulterior de autoritățile israeliene

Un comunicat anterior al armatei israeliene menționa că a fost efectuată ulterior o lovitură aeriană pentru a distruge peștera respectivă. Armata a confirmat atacul aerian, însă nu a oferit informații suplimentare despre acesta.

Israelul a intensificat activitățile militare în Cisiordania după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul din Fâșia Gaza.

Autoritățile israeliene susțin că aceste operațiuni vizează combatantii din regiune, în timp ce organizațiile palestiniene și grupurile pentru drepturile omului afirmă că numeroși civili neimplicați au fost victime și că zeci de mii de persoane au fost strămutate.

Contextul schimbului de ostatici în Gaza

În paralel cu tensiunile din Cisiordania, situația din Gaza continuă să fie monitorizată atent. Armistițiul mediat de SUA este în vigoare din 10 octombrie 2025. Luni, armata israeliană a anunțat că rămășițele unui alt ostatic au fost returnate Israelului, conform acordului.

De la începutul armistițiului, Hamas a predat rămășițele a 16 ostatici către Israel, în timp ce alte 12 corpuri urmează să fie recuperate din Gaza. În schimb, Israelul a returnat către Gaza 195 de cadavre palestiniene, mai puțin de jumătate fiind identificate.

Pe parcursul weekendului, Egiptul a trimis o echipă de experți și echipamente grele pentru a ajuta la căutarea ostaticilor rămași în Gaza.

Aceste activități au continuat luni în zona Khan Younis. Ultimii 20 de ostatici în viață au fost returnați Israelului la începutul armistițiului, iar în schimb, Israelul a eliberat aproximativ 2.000 de prizonieri palestinieni, majoritatea capturați în timpul războiului din Gaza și reținuți fără acuzații, conform Ministerului Justiției din Israel.

Tensiuni continue între autoritățile israeliene și combatanții palestinieni

Operațiunile militare israeliene în Cisiordania și schimburile de ostatici în Gaza reflectă tensiunile continue din regiune, cu impact asupra populației civile.

Autoritățile israeliene mențin că misiunile vizează combatanții palestinieni, în timp ce organizațiile internaționale monitorizează efectele asupra civililor și respectarea drepturilor omului.

SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog
Oana Micșoniu, BCR, la Gala Capital „Clienții sunt cei care ne inspiră de fiecare dată”
Irina Munteanu, Veolia, la Gala Capital „Cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența”

