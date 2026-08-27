Update 22:33. Procurorul Radu George Bucurică, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, a fost găsit de polițiști într-un supermarket din județul Ilfov, după ce fusese dat în urmărire generală. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, joi, arestarea sa preventivă într-un dosar în care este acuzat de mai multe infracțiuni, printre care nerespectarea regimului armelor și munițiilor și ultraj, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare.

Numele procurorului a fost inclus pe lista persoanelor urmărite după emiterea mandatului de arestare preventivă.

„La data de 27.08.2026, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a emis mandat de arestare preventivă împotriva numitului Radu George Bucurică pentru săvârşirea infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi a două infracţiuni de ultraj”, potrivit unui anunț publicat pe pagina de internet a Poliției Române, la secțiunea dedicată persoanelor urmărite.

Update 17:30. Procurorul suspendat George Bucurică, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, a fost dat în urmărire națională după ce a plecat de la sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție înainte ca instanța să se pronunțe definitiv asupra propunerii de arestare preventivă.

Știre inițială

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, joi, 27 august 2026, arestarea preventivă a procurorului Radu George Bucurică, după ce acesta fusese lăsat în libertate de Curtea de Apel Alba Iulia, potrivit luju.ro.

Magistratul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin este cercetat într-un dosar deschis după un incident petrecut într-un local din județul Hunedoara.

Decizia ÎCCJ este definitivă. Procurorul va fi arestat preventiv pentru 30 de zile, în perioada 27 august - 25 septembrie 2026, după ce instanța supremă a admis contestația formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia.

La 10 august, judecătorul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Alba Iulia respinsese propunerea de arestare preventivă și dispusese cercetarea lui Radu George Bucurică în stare de libertate.

Anchetatorii au contestat însă hotărârea la Înalta Curte de Casație și Justiție. Joi, instanța supremă a admis contestația și a desființat decizia pronunțată anterior.

Potrivit soluției ÎCCJ, procurorul este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice și două infracțiuni de ultraj.

Instanța a dispus emiterea de îndată a mandatului de arestare preventivă. Măsura este valabilă până la 25 septembrie 2026 inclusiv.

Dosarul are la bază incidentul produs în noaptea de 8 spre 9 august, într-un local din comuna Ribița, județul Hunedoara.

Potrivit informațiilor transmise inițial de anchetatori, procurorul ar fi intrat pe terasa localului având asupra sa un pistol, un cuțit și un spray iritant-lacrimogen. În local se aflau aproximativ 100 de persoane.

Poliția a fost alertată după ce comportamentul său a atras atenția persoanelor aflate în local. Conform datelor prezentate de anchetatori, atunci când polițiștii au încercat să îl legitimeze, acesta ar fi refuzat și ar fi fugit.

Procurorii au susținut inițial că, în timpul intervenției, ar fi fost folosit și spray-ul iritant-lacrimogen împotriva polițiștilor și că arma ar fi fost declanșată în timpul imobilizării.

Decizia Curții de Apel Alba Iulia de a respinge prima propunere de arestare preventivă a fost bazată, între altele, pe analiza imaginilor surprinse de camera video purtată de unul dintre polițiști.

Potrivit motivării, judecătorul a apreciat că imaginile nu susțineau în forma prezentată inițial acuzația potrivit căreia Radu George Bucurică ar fi tras personal cu arma. Înregistrarea ar fi indicat că focul a fost declanșat în timpul intervenției de o altă persoană implicată în imobilizare.

De asemenea, instanța a analizat probele referitoare la statutul permisului de port-armă. Parchetul a contestat ulterior hotărârea, iar dosarul a ajuns la Înalta Curte.

Prin decizia pronunțată pe 27 august, ÎCCJ a admis propunerea de arestare preventivă și a dispus luarea acestei măsuri pentru 30 de zile.

Un element important în dosar este situația permisului de port-armă al procurorului.

Potrivit informațiilor făcute publice în cadrul anchetei, IPJ Caraș-Severin - Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase dispusese anularea permisului de port-armă la 27 iulie 2026. Procurorii au arătat că Bucurică ar fi luat cunoștință despre această măsură înainte de incidentul din județul Hunedoara.

Acest aspect face parte din acuzația privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor, una dintre infracțiunile pentru care procurorul este cercetat.

Între timp, Secția pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a decis suspendarea lui Radu George Bucurică din funcție, la solicitarea Inspecției Judiciare.

Măsura a fost luată înaintea deciziei ÎCCJ privind arestarea preventivă, iar magistratul este vizat și de o procedură disciplinară.

Decizia Înaltei Curți reprezintă o schimbare importantă în parcursul procedural al dosarului, după ce Curtea de Apel Alba Iulia respinsese inițial cererea de arestare preventivă.

Radu George Bucurică va rămâne în arest preventiv până la 25 septembrie 2026, dacă măsura nu va fi modificată între timp printr-o nouă hotărâre judecătorească. Ancheta penală continuă, iar procurorul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive în dosarul de fond.