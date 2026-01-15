Horoscopul lui Dom’ Profesor, 16 ianuarie 2026. Sade

Pe 16 ianuarie s-au născut Niccolo Puccini, Ethel Merman, Fulgentio Batista, Andre Michelin, Kate Moss, Sade, Radu Gheorghe, Catrinel Paraschivescu, Dragoş Alexandrescu, Radu Paladi, Virgil Calotescu.

În calendarul creștin-ortodox este Cinstirea lanţului Sf. Apostol Petru şi Sf. Danact citeţul.

O să mă întrebaţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi ce mai este şi cu lanţul lui Sf. Petru? Ei bine, este un „artefact”, cei care au văzut serialul „Warehause 13” ştiu despre ce vorbesc.

Când Sfântul Apostol Petru a fost dus în temniţă de către Irod împăratul a fost legat cu două lanţuri de fier. Noaptea a venit îngerul Domnului şi i-a dat un ghiont în coastă de pe dată au căzut lanţurile de pe Apostol şi l-a scos afară din temniţă. Nişte credincioşi, în taină, au luat lanţurile şi au văzut că au mare putere tămăduitoare, de la trupul Sf. Petru. (Olteanu, CPR, pag 56, Vieţile Sfinţilor, pag. 664,665)

În „Kalendar” este una dintre cele mai importante zi din Anul Lupului după cum spun oamenii de ştiinţă, folcloriştii, savanţii în mitologia populară. O sărbătoare dacică, fără nicio îndoială, pentru că ţine trei zile!

Tradiţional este Sfântul Petru cel Şchiop, Fulgerătoarele, Ciuta găinilor, Miezul iernii.

Sfântul Petru, păstrătorul cheilor Paradisului şi cel căruia Iisus i-a poruncit „tu să-Mi urmezi Mie”, adică să ţină seama de ceea ce a spus Învăţătorul, (să ne amintim că în noaptea Crucificării, Petru (Saul „piatra”) s-a lepădat de Iisus de trei ori) ei bine, Sf. Petru are, în concepţia populară o legătură strânsă cu lupii. Lupii sunt câinii lui Sân’ Petru, se spune în popor. Îmi vin în minte atâtea legende şi poveşti frumoase auzite aici, în ţara noastră, sau în Balcani, sau la armeni, la turci sau la ruşi că nu ne-ar ajunge timpul până la Sfintele Paşti. Căutaţi aceste istorii şi citiţi-le, vă îmbogăţesc sufletul cu adevărata avere.

Sf. Petru stă la sfat cu lupii şi le hărăzeşte fiecăruia ce să prade în anul ce vine. Episodul aminteşte de Zamolxe care stătea la sfat cu Lupul Şchiop. De fapt este o creştinare a episodului. Zamolxe, zeul „păgân” este înlocuit cu creştinul Apostol.

Redutabilele carnasiere au avut o legătură ciudată şi aş putea spune prietenoasă cu omul de la sfârşitul neoliticului. Haita de lupi şi echipa de vânători se ajutau, reciproc, uneori. Omul devenise cel mai redutabil prădător, suliţa cu vârf de silex, primele arcuri simple, toporul sau maiul de piatră erau arme necruţătoare. Căprioarele, zimbrul sau chiar marile feline şi mamutul cădeau în faţa armelor şi a strategiei de vânâtoare a oamenilor, strategie împrumutată de la haita de lupi.

Lupul a observat că omul ucide de plăcere, de cele mai multe ori mult peste posibilităţile de transport, sau de conservare. Aşa că haita de lupi urmărea echipa de vânători, uneori chiar hăituind ierbivorele către suliţele oamenilor, oameni care le lăsau lupilor prada pe care nu o puteau căra.

Apoi lupii s-au stabilit aproape, apoi pe lângă aşezarea întărită a oamenilor. Au devenit, încet, încet, câini, în zeci de mii de ani. Aşa spune savantul german Julius Lips, cel care explică obârşia tuturor lucrurilor şi nu avem niciun motiv să nu credem că a fost aşa! Cine are un căţel ştie cât de inteligent este credinciosul patruped!

Însă Lupul Şchiop, prin Sf. Petru, are o sarcină de la Domnul. Trebuie să sancţioneze exemplar, să pedepsească pe leneş, pe sperjur, pe mincinos, pe renegat. Şi mai ales pe cei care nu au grijă de animalele lor. Asta nu prea a plăcut ţăranilor noştri!

Există un sentiment fabulos în spiritul, în folclorul românesc, ba poate în întregul folclor european. O plăcere, respect, dar şi teamă şi respingere faţă de Lupul Şchiop, cel mai redutabil Filip. Şi faţă de lupi, în general.

Dacă stăm să ne gândim, niciodată cei drepţi, onorabili, credincioşi, cinstiţi şi purtători ai sarcinii de a aplica, de a realiza Cuvântul Domnului nu au fost foarte populari. Să ne amintim, de exemplu, de Torquemada, Marele Inchizitor, sau de alţi executori ai Cuvântului din istorie.

Mă întrebaţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi de ce nu vă spun, nu vă explic ce se întâmplă în Iran, doar am petrecut o viaţă în Orient și șapte ani la Teheran. Ei bine, tocmai de aceea. În Orient am învăţat că este un timp pentru fiecare şi orice. În cacofonia asta infernală din prezent în care toţi sunt „experţi” în Islam şi Orient nu mai este loc şi de vocea mea. Nici nu aş putea să vă spun, să mă exprim, ce să spun mai întâi, înţelegerea mea a Islamului şi a Orientului este profundă şi organică, face parte din fiinţa mea.

Un „specialist” deschide vreo două articole de pe net, în engleză, le traduce, uneori cu Google, şi gata părerea expertă despre Iran, islam, terorişti, jihad etc etc. Sunt vorbe, din alte vorbe, doar vorbe!

Un singur lucru doresc să vă semnalez, dragi lupi, padawani şi hobbiţi. Dacă faceţi un grafic cu variaţia preţului la bursă a petrolului şi „activitatea teroristă” o să vedeţi că sunt invers proporţionale. Când scade preţul la petrol, „cineva” îi calcă pe coadă pe musulmani...

În cazul meu, Orientul este compus din trăiri, emoţii, sentimente, amintirea a peste cincisprezece ani de viaţă, prieteni şi duşmani, ţări şi oraşe fabuloase, bărbaţi mândri, femei frumoase care miroseau a vanilie şi copii care mă invitau să mă joc cu ei.

Dar, un secret pe care vi-l împărtăşesc din toată inima, este plăcere pe care o simt când o ascult pe Sade (Helen Folasade Adu) care astăzi împlineşte 67 de ani. Să-i spunem LA MULȚI ANI !

Din mândrul neam Yoruba, frumoasa englezoaică m-a vrăjit cu jazzul ei plăcut, uşor, gen soul, dansabil şi... mereu la modă!

Prima dată am ascultat-o în 1984, unde altundeva, decât în Orient, la Amman. Iată:

Câțiva ani de zile, până în 1987 când comandamentele vremii m-au chemat înapoi în țara, am fost, poate, cel mai mare ”Smooth Operator”, de la Tokyo și până la Beirut. M-am bucurat de protecție înaltă pentru că eu nu căutam bani și averi, ci interesele României, pace și cooperare. Poate când o veni vremea să vă povestesc aici în EvZ, ce și cum. Când o veni vremea...

Deocamdată mă lupt cu o instalație de apă veche de patruzeci de ani și cu gerul care mi-a cucerit chiuveta din bucătărie. Dar nu este important, mai am o chiuvetă, în baie. Mă descurc...

Vineri seară este noaptea filmelor ”horror”. O să caut să revăd un film prostuț, ”Forbidden World” din anul 1983. Sex și moarte. Dar, caut de fapt muzica, care este obsedantă, opera unei tinere, pe atunci, Susan Justin.

Vizionare plăcută, oricare ar fi alegerea domniilor voastre, să luăm aminte, mâine este o altă zi !

BERBEC

Astăzi crezi că poţi uita vechile tale probleme şi să „începi o viaţă nouă”. Dar, eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită discuţiile în contradictoriu cu cei din jurul tău. Nu da bani cu împrumut, pentru că dacă îi dai astăzi sau chiar mâine, nu o să-i mai vezi niciodată înapoi. În această perioadă trebuie să te bazezi mai mult pe judecata rece decât pe trăiri, intuiţii şi sentimente. Mai ales nu da curs furiilor de moment sau nu exagera importanţa şi repercusiunile unor informaţii din presă. Presa minte din interes, sau, din prostie...

TAUR

O zi bogată în emoţii şi trăiri. Zâmbeşte, gândeşte-te şi nu da replica imediat! La serviciu şi acasă trebuie să găseşti nota potrivită în exprimarea dorinţelor tale. Nu insista prea mult! O zi profitabilă prin veştile şi informaţiile pe care le primeşti. O veste bună şi una rea. Pe care vrei să o primeşti prima? Stelele îţi sugerează să-ţi faci ordine în suflet şi în sertare. În orice caz tot ceea ce vei începe pare lovit de inconsistenţa perioadei, adică nu ai voinţa şi putinţa să le duci la bun sfârşit. Starea aceasta se prelungeşte până la sfârşitul săptămânii. Ocupă-te, deci, de cultură şi artă!

GEMENI

Un horoscop ceva mai complex, cu multe aspecte, te îndeamna la mai multă discreţie şi la o anumita diplomaţie cu anturajul, dar mai ales cu colegii de la birou. Zâmbeşte şi taci din gură! Astăzi se pot întâmpla multe chestii neplăcute dacă nu eşti atent şi vigilent. Statistic, pentru zodia Gemenilor cea mai neplăcută chestie este să te loveşti în colţul mesei când te repezi să răspunzi la telefon. O zi cam nesuferită. Evită enervarea şi lasă-i pe alţii să-şi rupă dantura. În astfel de ocazii lumea zice prostii considerate mai târziu fraze celebre de către posteritate. Marile personalităţi s-au ilustrat cu fraze scurte devenite celebre. Sigur o să găseşti ceva să zici!

RAC

Utilizează orele de lumină pentru treburile cotidiene. Ia deciziile care se impun încă de la prima oră. Pe seară, programul tau obişnuit, timpul nu este un elastic pe care să-l întinzi! Evită să fii prea sensibil cu cine nu merită. Fii precaut în discurs şi promisiuni. Bioritmul este negativ. Adică, eşti depresiv, obosit şi cu gândul aiurea, fără putere de concentrare. O configuraţie aparte te îmbie în această perioadă şi încă câteva zile după, să te identifici cu propriile proprietăţi şi bunuri şi să cheltuieşti mult. Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investesti utopic in propria imagine.

LEU

Astăzi oscilezi între dorinţa să-i trimiţi pe toţi la dracu’ şi frica să pierzi ceva, poate locul de muncă. Până la urmă găseşti atitudinea eternă a marilor feline: pânda. Deci, pândeşte! Încă o zi dinamică, cu o desfăşurare aproape surprinzătoare. Eşti mereu surprins(ă) de cât de rapid poate să treacă timpul. Pentru unii dintre Lei este o zi benefică înţelegerilor de tot felul, semnării hârtiilor, contractelor, finalizarii situaţiilor cu caracter legal, sau orice este legat de jurisprudenţă. Nu trebuie sa faci din problemele altora cruciade proprii, dar nici să ignori pe aproapele tau care are cu adevărat nevoie de ajutor.

FECIOARĂ

Reuşeşti să găseşti balanţa între scopurile tale şi disimularea lor în activitatea zilnică. Trebuie să te ocupi de interesele tale discret, fără să te baţi cu pumnii în piept, ca King Kong! Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare. Ziua nu este cea mai bună din tot anul, dar de departe nici cea mai proastă, asa încat o să te strecori prin iarna aceasta lungă şi medievală şi cam incertă spre seară care trebuie neapărat să-ţi îmbunătăţească bilanţul zilnic. Un film bun, o discuţie cu prietenii la un vin fiert, o cină plăcută cu toată familia – ceva de genul acesta care să-ţi încălzească inima şi să justifice aspectele favorabile astrologice.

BALANŢĂ

De azi intri într-o periodă aglomerată, depresivă, care nu e deloc pe placul tău şi te face să oftezi. Învaţă sa ceri ajutor, adică sa-i mai pui şi pe alţii la treabă. Păstrează-ţi speranţa! Astazi sinergia si configuratia planetelor te avantajeaza în dragoste si relatiile sociale, dar sunt mai putin favorabile la bani si glorie. Influentele planetare confuze şi amestecate ca o salată ghiveci libanez iţi indică să ai astăzi o atitudine placută şi să nu te enervezi fără rost! Carisma personala, "magnetismul animal" cum spunea Franz Mesmer, este in creştere, dar trebuie să-l utilizezi cu abilitate şi inteligenţă.

SCORPION

Ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate în ultimul timp şi este cazul să acţionezi. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu rata momentul potrivit! Chiar dacă „nimc nu este important”, dupa cum spune Kabbala, poţi realiza multe, lua decizii importante, clarifica nişte probleme. Astăzi trebuie să recuperezi ziua de muncă de ieri. Dar nu poţi, s-au aglomerat prea multe. Partenerul tau se întoarce sau pleacă, nici el nu ştie. Atenţie, mare atenţie! Fii conservator şi precaut. Dă adevarata importanţă lucrurilor şi foloseşte propria scală de valori. Ai un umor excelent, un optimism solid, dorinţa să scrii, să comunici să citeşti, dar pe un fond de stres provocat de oboseală şi incapacitatea unui efort îndelungat.

SĂGETĂTOR

Astăzi ceva se întâmplă, pentru că primeşti o veste, pe care nu o mai aşteptai! Fii atent, poţi să uiţi un lucru important, surprins de evenimente sau cu gândul la rezolvarea unei probleme! De dimineaţă te asaltează nişte veşti. Ascultă şi analizează bine înainte să iei o decizie. Nu te lăsa „descifrat” ci introdu tot timpul noi date în jocul social care se numeşte afacere sau dragoste. Cine este previzibil este uşor de condus. Poţi începe ceva nou, orice, sau poti finaliza proiecte mai vechi. În special amorul este bine aspectat, iar carisma personală atinge cote ridicate.

CAPRICORN

Toate drumurile sunt deschise! Dar, nu te grăbi, nu risca în promisiuni prea ambiţioase, astăzi trebuie să acţionezi cu seriozitatea caracteristică zodiei. Verifică înţelegerile stabilite. O zi prietenoasă în care poţi să te relaxezi şi să laşi garda jos. Şi necazurile îţi par mai mici, sau începi să te obişnuieşti cu ele. Stelele favorizează cumpărăturile care le faci astăzi sau micile schimbări în ordinea lucrurilor.

VĂRSĂTOR

Contactele, întâlnirile tale de astăzi, pot aduce rezultate frumoase în viitor. Pe plan sentimental, căldura sufletească şi investiţiile empatice făcute azi pot aduce armonie şi înţelegere. Stelele te favorizeaza in achiziţionarea unor obiecte de îmbrăcăminte de sezon, poate de la solduri, pe care o sa le porţi cu plăcere, pentru că iţi stau bine. Peste două luni vine glorioasa primăvară, chiar cu vremea si vremurile astea ciudate, capricioase şi chiar neplacute. Astăzi, nu vorbi, însă, fără să-ţi faci înainte un plan. Foloseşte intuiţia, dar nu te lăsa purtat de ea. Disimulează-ţi cu iscusinţă intenţiile printre imagini frumoase, poetice şi pline de culoare.

PEŞTI

Ai oarecare simpatie pentru cineva din jurul tău. Nu confunda şi amesteca lucrurile, viaţa nu se derulează după cum vrei tu, ci după cum vrea ea! Nu-ţi investi dorinţele, mai aşteaptă! Totuşi, ai o perioadă destul de bună pentru promovarea intereselor personale, pe seară, cu prietenii sau în familie. Poate îţi descarci sufletul, poate le spui şi lor ce se întâmplă. Poţi să te bazezi pe faptul că mai sunt mulţi oameni onorabili, cinstiţi şi drepţi în România, numai că ei nu apar la televizor. Şi bine fac!