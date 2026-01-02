Hollywood se află în centrul unui nou episod tensionat, după ce Will Smith a fost acuzat de hărțuire

Actorul Will Smith se confruntă cu acuzații grave de hărțuire sexuală, formulate într-un proces intentat la Los Angeles de violonistul Brian King Joseph, cunoscut publicului după participarea sa la emisiunea „America’s Got Talent”.

Potrivit documentelor depuse în instanță, Joseph susține că actorul l-ar fi atras într-o relație profesională care a depășit rapid limitele obișnuite, folosind promisiuni de carieră și apropiere personală pentru a-l „pregăti” în vederea unei exploatări sexuale.

Colaborarea dintre cei doi ar fi început în decembrie 2024, după o primă reprezentație comună, Smith oferindu-i violonistului șansa de a se alătura turneului „Based on a True Story: 2025 Tour”, precum și de a participa la înregistrarea unor piese de pe viitorul său album.

Reclamantul afirmă că, odată cu avansarea colaborării, Smith ar fi făcut declarații insistente despre o „conexiune specială”, sugerând o relație exclusivă.

Momentul-cheie al scandalului ar fi avut loc în martie 2025, la Las Vegas, în timpul primei etape a turneului. Joseph susține că, la întoarcerea în camera sa de hotel, rezervată de echipa lui Smith, a găsit indicii clare că o persoană necunoscută intrase fără permisiune.

Printre obiectele descoperite s-ar fi aflat un bilet cu mesaj personal, medicamente, obiecte de uz personal și documente medicale care nu îi aparțineau.

Temându-se pentru siguranța sa, violonistul a anunțat securitatea hotelului, a cerut schimbarea camerei și a sesizat poliția. Cu toate acestea, la câteva zile după incident, susține că situația s-a întors împotriva sa. În loc să fie sprijinit, Joseph afirmă că a fost acuzat că ar fi inventat întreaga poveste și, ulterior, concediat din turneu.

În plângerea depusă, reclamantul arată că, imediat după îndepărtarea sa, echipa lui Will Smith a angajat un alt violonist pentru același rol, fapt care, în opinia sa, demonstrează că motivele oficiale ale concedierii au fost doar un pretext, potrivit Fox News.

Joseph reclamă prejudicii serioase, de la pierderi financiare și afectarea reputației profesionale, până la probleme grave de sănătate, inclusiv tulburare de stres post-traumatic. El susține că întreaga succesiune de evenimente indică un tipar de comportament abuziv, nu un incident izolat.

Până la acest moment, reprezentanții lui Will Smith nu au oferit un punct de vedere oficial. Procesul vine într-un context deja tensionat pentru familia actorului, după ce, anterior, soția sa, Jada Pinkett Smith, a fost vizată de un alt proces civil intentat de un fost colaborator.

Cazul urmează să fie analizat de instanțele din Los Angeles, iar acuzațiile, deocamdată, nu au fost dovedite. Ancheta judiciară va stabili dacă faptele reclamate se confirmă sau nu.