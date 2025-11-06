Hezbollah susține că Libanul nu va negocia cu Israelul, în ciuda acordului de încetare a focului

Organizația teroristă Hezbollah a declarat joi că Libanul este obligat de acordul de încetare a focului în vigoare cu Israel, dar a precizat că nu este obligată să poarte negocieri politice cu Israelul, potrivit L'Orint Today.

În acelaşi timp, gruparea şi-a reafirmat dreptul „legitim” de a rezista ocupaţiei israeliene şi sprijinul pentru Armata Libaneză.

Hezbollah a subliniat că susţine rolul armatei libaneze în apărarea suveranităţii ţării şi că rămâne angajată în ceea ce priveşte frontul militar.

În acelaşi document, Hezbollah indică faptul că exercită dreptul de auto‑apărare împotriva unui „inamicului care impune război asupra ţării noastre, nu îşi încetează atacurile şi caută să subjuge statul nostru”.

Acordul de încetare a focului între Liban şi Israel, mediat de Statele Unite ale Americii, a fost încheiat în noiembrie 2024, după mai bine de un an de confruntări declanşate de conflictul din Gaza.

Cu toate acestea, lovituri israeliene în sudul şi valea Bekaa a Libanului au continuat, conform relatărilor.

De asemenea, la începutul lunii noiembrie 2025, preşedintele libanez Joseph Aoun a dat instrucţiuni armatei de a confrunta orice incursiune israeliană în sudul Libanului, după ce forţe israeliene au traversat frontiera în noapte şi au ucis un angajat municipal într‑o operaţiune, în pofida acordului de încetare.

„Deşi Libanul este obligat de acordul de încetare a focului, nu este obligat să fie atras în negocieri politice cu Israelul”, se mai arată în declaraţia grupării.

Această poziţionare a teroriștilor Hezbollah reflectă tensiunile persistente de la frontiera libaneză: deşi confruntările la scară largă par suspendate de acordul de încetare, elementele de conflict activ – lovituri, schimburi de foc – rămân prezente.

De asemenea, clarificarea că organizația teroristă Hezbollah nu va participa la negocieri politice ridică întrebări privind evoluţia diplomatică între Liban şi Israel, precum şi rolul actorilor externi în a asigura respectarea acordului de încetare.