International

Tensiuni în sudul Libanului. Israel critică lipsa de acțiune a guvernului libanez împotriva Hezbollah

Comentează știrea
Tensiuni în sudul Libanului. Israel critică lipsa de acțiune a guvernului libanez împotriva HezbollahLuptători Hezbollah. Sursa foto: C (Twitter)
Din cuprinsul articolului

Israelul a avertizat că va intensifica atacurile împotriva grupării teroriste Hezbollah în sudul Libanului, la o zi după ce Ministerul Sănătății din Liban a raportat moartea a patru persoane în urma unui atac aerian israelian.

Deși un armistițiu a fost încheiat în noiembrie 2024, Israel menține trupe în cinci zone din sudul Libanului și continuă să efectueze atacuri regulate.

Declarațiile oficialilor israelieni cu privire la Hezbollah

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a acuzat guvernul libanez că întârzie eforturile de a dezarma Hezbollah.

„Hezbollah se joacă cu focul, iar președintele Libanului ezită”, a declarat Katz.

Flacăra misterioasă care nu se stinge niciodată, ascunsă în spatele unei cascade. Video
Flacăra misterioasă care nu se stinge niciodată, ascunsă în spatele unei cascade. Video
Ministrul Finanțelor nu e de acord cu mărirea salariului minim. Nu în acest moment
Ministrul Finanțelor nu e de acord cu mărirea salariului minim. Nu în acest moment

„Angajamentul guvernului libanez de a dezarma Hezbollah și de a-l elimina din sudul Libanului trebuie implementat. Aplicarea maximă va continua și chiar se va intensifica – nu vom permite nicio amenințare pentru locuitorii din nord.”

Amenințările lui Katz au venit după ce Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au confirmat că au efectuat un atac aerian în sudul Libanului în cursul nopții, ucigând patru membri ai unității de elită Radwan a grupării Hezbollah.

Potrivit armatei israeliene, atacul din orașul Kfar Reman a vizat șeful logisticii unității, implicat în transferul de arme și în „încercări de restaurare a infrastructurii teroriste” în sudul Libanului.

Ceilalți trei bărbați uciși erau, de asemenea, membri ai unității Radwan și ar fi încălcat armistițiul. Mass-media libaneză i-a identificat pe cei patru ca fiind Jawad Jaber, Hadi Hamid, Abdullah Kahil și Muhammad Kahil.

Contextul armistițiului

Hezbollah, sprijinită de Iran, a fost grav slăbită de mai bine de un an de conflicte cu Israelul, dar rămâne bine înarmată și cu resurse financiare. În septembrie 2024, Israel a ucis liderul grupării, Hassan Nasrallah, împreună cu mai mulți lideri seniori.

Conform termenilor armistițiului mediat de SUA în noiembrie, Libanul a acceptat ca doar forțele de securitate ale statului să poată purta arme, ceea ce implica dezarmarea completă a Hezbollah.

Război în Israel Benjamin Netanyahu

IDF. Sursa foto: Arhiva EVZ

De atunci, Beirutul a fost supus unei presiuni crescânde din partea SUA, Arabiei Saudite și a rivalilor interni ai Hezbollah pentru a respecta acest angajament.

Surse din armata libaneză, citate de Reuters, au declarat că forțele de securitate au detonat atât de multe depozite de arme ale Hezbollah încât au rămas fără explozibili.

Cu toate acestea, armata trebuie să mențină un echilibru delicat pentru a respecta acordul din noiembrie fără a reaprinde tensiunile interne.

Situația militară a Hezbollah și politica actuală

Odată dominantă în Liban, gruparea teroristă Hezbollah a fost slăbită sever de războiul cu Israel, care a ucis mii de combatanți și lideri ai grupării și a provocat peste 1.100 de victime civile, majoritatea femei și copii.

De atunci, teroriștii Hezbollah au respectat public armistițiul, evitând atacurile împotriva Israelului și neopunându-se confiscării depozitelor de arme din sud.

Totuși, gruparea teroristă susține că clauza de dezarmare se aplică doar sudului Libanului și a sugerat că un conflict ar putea fi reluat dacă Israelul acționează mai agresiv.

În ziua precedentă, trupele terestre israeliene au efectuat o altă incursiune mortală în sudul Libanului, determinând președintele libanez Joseph Aoun să ordone armatei să confrunte astfel de atacuri.

Aoun a solicitat discuții cu Israelul în octombrie, după ce președintele SUA, Donald Trump, a ajutat la medierea armistițiului în Gaza. Ulterior, Aoun a acuzat Israelul că a răspuns propunerii sale prin intensificarea atacurilor aeriene.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:49 - George Pian, mesaj pentru Clejani: „Opriți-vă băiatul, că plângeți pe el”
21:38 - Flacăra misterioasă care nu se stinge niciodată, ascunsă în spatele unei cascade. Video
21:29 - Prințesa Caradja, românca ce a scandalizat Parisul și a fost decorată la Casa Albă
21:21 - Ministrul Finanțelor nu e de acord cu mărirea salariului minim. Nu în acest moment
21:11 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 3 noiembrie 2025. Jupiter și Yeti
21:00 - Cum a pierdut Mihai Eminescu femeia vieții sale. Povestea nevăzută dintre poet și Veronica Micle

HAI România!

Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
România se Retrage din Istorie
România se Retrage din Istorie
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Pleacă Americanii! Vin Rușii?

Proiecte speciale