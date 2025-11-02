Tensiuni în sudul Libanului. Israel critică lipsa de acțiune a guvernului libanez împotriva Hezbollah

Israelul a avertizat că va intensifica atacurile împotriva grupării teroriste Hezbollah în sudul Libanului, la o zi după ce Ministerul Sănătății din Liban a raportat moartea a patru persoane în urma unui atac aerian israelian.

Deși un armistițiu a fost încheiat în noiembrie 2024, Israel menține trupe în cinci zone din sudul Libanului și continuă să efectueze atacuri regulate.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a acuzat guvernul libanez că întârzie eforturile de a dezarma Hezbollah.

Amenințările lui Katz au venit după ce Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au confirmat că au efectuat un atac aerian în sudul Libanului în cursul nopții, ucigând patru membri ai unității de elită Radwan a grupării Hezbollah.

Potrivit armatei israeliene, atacul din orașul Kfar Reman a vizat șeful logisticii unității, implicat în transferul de arme și în „încercări de restaurare a infrastructurii teroriste” în sudul Libanului.

Ceilalți trei bărbați uciși erau, de asemenea, membri ai unității Radwan și ar fi încălcat armistițiul. Mass-media libaneză i-a identificat pe cei patru ca fiind Jawad Jaber, Hadi Hamid, Abdullah Kahil și Muhammad Kahil.

Hezbollah, sprijinită de Iran, a fost grav slăbită de mai bine de un an de conflicte cu Israelul, dar rămâne bine înarmată și cu resurse financiare. În septembrie 2024, Israel a ucis liderul grupării, Hassan Nasrallah, împreună cu mai mulți lideri seniori.

Conform termenilor armistițiului mediat de SUA în noiembrie, Libanul a acceptat ca doar forțele de securitate ale statului să poată purta arme, ceea ce implica dezarmarea completă a Hezbollah.

De atunci, Beirutul a fost supus unei presiuni crescânde din partea SUA, Arabiei Saudite și a rivalilor interni ai Hezbollah pentru a respecta acest angajament.

Surse din armata libaneză, citate de Reuters, au declarat că forțele de securitate au detonat atât de multe depozite de arme ale Hezbollah încât au rămas fără explozibili.

Cu toate acestea, armata trebuie să mențină un echilibru delicat pentru a respecta acordul din noiembrie fără a reaprinde tensiunile interne.

Odată dominantă în Liban, gruparea teroristă Hezbollah a fost slăbită sever de războiul cu Israel, care a ucis mii de combatanți și lideri ai grupării și a provocat peste 1.100 de victime civile, majoritatea femei și copii.

De atunci, teroriștii Hezbollah au respectat public armistițiul, evitând atacurile împotriva Israelului și neopunându-se confiscării depozitelor de arme din sud.

Totuși, gruparea teroristă susține că clauza de dezarmare se aplică doar sudului Libanului și a sugerat că un conflict ar putea fi reluat dacă Israelul acționează mai agresiv.

În ziua precedentă, trupele terestre israeliene au efectuat o altă incursiune mortală în sudul Libanului, determinând președintele libanez Joseph Aoun să ordone armatei să confrunte astfel de atacuri.

Aoun a solicitat discuții cu Israelul în octombrie, după ce președintele SUA, Donald Trump, a ajutat la medierea armistițiului în Gaza. Ulterior, Aoun a acuzat Israelul că a răspuns propunerii sale prin intensificarea atacurilor aeriene.