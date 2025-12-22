Monden

Harry și Meghan, probleme cu banii. Au făcut primele concedieri

Prințul Harry și Meghan Markle.
Organizația Archewell, fondată de prințul Harry și Meghan Markle, se confruntă cu dificultăți financiare, potrivit informațiilor apărute recent. După o perioadă în care fundația a fost intens promovată ca un vehicul pentru proiecte caritabile și media, datele disponibile indică faptul că activitatea nu a fost lipsită de pierderi financiare, informează The Sun.

Fundația Archewell trece printr-o perioadă dificilă: concedieri și pierderi financiare

În acest context, conducerea organizației a fost nevoită să ia primele măsuri de restructurare, care au inclus concedieri. Decizia marchează o schimbare importantă în strategia Archewell, sugerând o reevaluare a cheltuielilor și a modului de funcționare.

Organizația non-profit Archewell, fondată de Prințul Harry și Meghan, Ducesa de Sussex, se confruntă cu dificultăți financiare majore, înregistrând o pierdere surprinzătoare de 1,9 milioane de lire sterline în 2024. Ca urmare, trei membri ai echipei au fost concediați.

Documentele oficiale arată că fundația a strâns aproximativ 1,96 milioane de lire sterline, însă cheltuielile au ajuns la 3,8 milioane de lire sterline. Din donațiile primite, estimate la 1,6 milioane de lire sterline, fundația a acordat granturi în valoare de circa 940.000 de lire sterline, menținând în același timp active nete de aproximativ 6,2 milioane de lire sterline.

Declarația anuală a Archewell, cunoscută sub denumirea de Formularul 990 și publicată vineri, arată un deficit de 2,5 milioane de dolari, în contrast cu surplusul de 2,4 milioane de dolari raportat în anul precedent.

Explicațiile purtătorului de cuvânt al Ducelui și Ducesei de Sussex

Un purtător de cuvânt al Ducelui și Ducesei de Sussex a explicat că variațiile anuale ale cheltuielilor fundației „au fost anticipate și fac parte dintr-o strategie filantropică responsabilă”. Conform declarației, aceste ajustări vin după o perioadă de strângere de fonduri și constituire a rezervelor, „înainte de alocarea banilor pentru proiecte și angajamente multianuale”.

„Diferența de 2,5 milioane de dolari din cursul anului reflectă faptul că fundația folosește rezervele existente pentru a finanța impactul, în loc să stocheze fonduri”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Acesta a mai subliniat că decizia a fost una deliberată și strategică, demonstrând angajamentul Archewell de a investi resursele în proiecte cu efect social maxim, „valorificând astfel eforturile anterioare de strângere de fonduri”.

Fundația nu ar fi  pierdut banii, a folosit fondurile strânse pentru anumite scopuri

Fundația Archewell nu a înregistrat pierderi financiare, utilizând în schimb fondurile strânse anterior conform obiectivelor stabilite. Strategia organizației constă în mobilizarea de resurse pentru proiecte precise, care sunt implementate treptat pe măsură ce acestea ating etapele-cheie de dezvoltare.

În paralel, a fost anunțat că trei membri ai echipei vor fi concediați, ca parte a restructurării fundației sub noua denumire, Archewell Philanthropies. Angajații afectați au fost informați la începutul săptămânii trecute.

Purtătorul de cuvânt al ducilor de Sussex a explicat, de asemenea, că tranziția către un model filantropic bazat pe sponsorizări fiscale presupune, inevitabil, reducerea unor posturi, în special a celor administrative. Totodată, oficialul a apreciat contribuția colegilor, descriindu-i drept „oameni incredibil de talentați și grijulii, dedicați ajutorării celor aflați în nevoie”.

